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Onlar artık fahri tabiat koruyucusu Spil Dağı Milli Parkı rehabilitasyon merkezi öğrencilerini ağırladı Spil Dağı Milli Parkında ağırlanan rehabilitasyon merkezi öğrencileri hem keyifli bir gün geçirdi hem de milli parkı tanıyarak fahri tabiat koruyucusu oldu

İHA

Onlar artık fahri tabiat koruyucusu Spil Dağı Milli Parkı rehabilitasyon merkezi öğrencilerini ağırladı Spil Dağı Milli Parkında ağırlanan rehabilitasyon merkezi öğrencileri hem keyifli bir gün geçirdi hem de milli parkı tanıyarak fahri tabiat koruyucusu oldu

Manisa Spil Dağı Milli Park Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Tabiat Turizmi Etkinlikleri’ kapsamında Manisa’da faaliyet gösteren bir rehabilitasyon merkezi öğrencilerine milli park tanıtıldı. 1500 metre rakımlı Atalanı mevkiinde ağırlanan rehabilitasyon merkezi öğrencileri hem keyifli bir gün geçirdi hem de milli parkı tanıyarak fahri tabiat koruyucusu oldu.
Manisa Spil Dağı Milli Park Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Tabiat Turizmi Etkinlikleri’ kapsamında bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören özel öğrenciler misafir edildi. Spil Dağı Milli Park Müdür Yardımcısı Kemal Ekşi, ‘Tabiat Turizmi Etkinlikleri’ kapsamında Manisa'da faaliyet gösteren çeşitli kurum ve kuruluşları belirli zaman dilimlerinde misafir ederek milli parkı tanıtacaklarını söyledi. Ekşi, “Spil Dağı Milli Park Müdürlüğü olarak bugün Spil Dağı Milli Parkında, Manisa'da faaliyet gösteren bir rehabilitasyon merkezi öğrencilerine veliler ve öğretmenleri ile birlikte doğa eğitimi ve milli parkın florafaunasını tanıttık. Milli Parkın, yılkı atları, Manisa laleleri ve çeşitli güzellikleri öğrendiler. Farklı oyunlar oynayarak doğada vakit geçirdiler." dedi.
Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engelliler Sınıf öğretmeni Şemsettin Aksoy ise misafirperverliği için Milli Park Müdürlüğü’ne teşekkürlerini ileterek şunları söyledi: “Spil Dağı Milli Park Müdürlüğü tarafından bizim için hazırlanan program kapsamında toplam 16 öğrencimiz, 6 öğretmenimiz ve kurum sahibimiz ve öğrenci velilerimiz ile birlikte güzel bir şekilde ağırlandık. Hayvanları tanıdık, çocuklarımıza salonda çizgi film izletildi, ip atlama, yumurta ve çuval yarışmaları gibi çeşitli eğlenceli hoşça vakit geçirdik. Piknik havasında öğle yemeğimizi yedik. Bizim için hazırlanan sosyal faaliyette çocuklarımız ve velilerimiz ile kurum öğretmenlerimiz hoşça vakit geçirdi. Kendilerine çok teşekkür ediyorum.”
Piknik havasında yenen yemek sonrasında etkinliğe katılan öğrencilere Spil Dağı Milli Park Müdürü Halil Enalçacı tarafından 'Fahri Tabiat Koruyucusu' belgesi ile üzerinde 'Tabiatı seviyorum, Spil'i koruyorum' yazılı günün anısına tişört hediye edildi.

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