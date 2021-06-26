Ağıldan kaçan koyunları jandarma buldu

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak 55 koyununun kaybolduğunu bildiren adamın imdadına jandarma ekipleri yetişti. Jandarma ekipleri yaptıkları çalışmayla koyunları kayboldukları ağılın 5 kilometre ötesinde dağlık alanda bularak sahibine teslim etti.

Şehzadeler ilçesi Belenyenice Mahallesinde bugün saat 19.00 sıralarında, 112 Acil İhbar hattını arayan Ahmet Balaz (40), 55 adet koyununun kayıp olduğu ihbarında bulundu. Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan aramalar sonucunda 55 adet koyun Ahmet Balaz'ın ağılının yaklaşık 5 kilometre ilerisinde dağlık alanda bulunarak tam ve eksiksiz olarak sahibine teslim edildi. Koyunların sahibi olan Ahmet Balaz, 156 Jandarma İmdat İhbar Hattına yazmış olduğu mesajda, 26.06.2021 günü 55 adet koyununun kaybolduğunu jandarmaya bildirdiğini, Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığında görevli devriye personeli tarafından büyük bir özveri gösterilerek koyunlarının bulunduğunu, kendisine tam ve eksiksiz olarak teslim edildiğini, koyunlarının bulunması ile ilgili Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığında görevli personele teşekkür ettiğini bildirdi.

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