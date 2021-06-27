Manisa nüfusunun yüzde 77’sine atık su hizmeti veriliyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, işlettiği 19 atıksu arıtma tesisi ile 1 milyon 100 binin üzerinde nüfusa hizmet veriyor. MASKİ’den önce nüfusun yüzde 34’üne atıksu arıtma hizmeti verilirken yapılan yatırımlar ve atıl tesislerin yeniden çalıştırılmaya başlanması ile birlikte bu rakam yüzde 77 seviyesine taşındı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, çevreci yatırımları ile gelecek için çalışmalarına devam ederken ortaya konan atıksu arıtma tesisi yatırımları önemli verilere işaret ediyor. 2014 yılında MASKİ’nin kurulması ile birlikte ilçe ve belde belediyelerinden devralınan 13 tesisin birçoğu atıl durumda bulunuyordu. Çalışan tesisler ile de yaklaşık 500 bin kişilik nüfusa atıksu arıtma tesisi hizmeti verilebiliyordu. Bu rakam da nüfusun yüzde 34’lük bölümüne denk geliyordu. İnşa edilen Manisa Merkez, Turgutlu, Soma, Alaşehir, Gördes, Alaşehir Kavaklıdere Atıksu Arıtma Tesisi ve atıl durumdaki tesislerin faaliyete alınması ile birlikte 1 milyon 111 bin 903 kişiye atıksu arıtma tesisi hizmeti ulaştırılan bir noktaya gelindi. Nüfusun yüzde 77’sine yaklaşık 7 yıl içerisinde daha sağlıklı bir yaşam alanı oluşturan MASKİ, arıtılan atıksu miktarını da neredeyse 3 katına çıkardı.

30 milyon TL yatırım bedeli ile Sarıgöl ilçe merkezine inşa edilecek olan tesisin temel atma töreni yapıldı. Demirci ve Selendi ilçelerine inşa edilecek atıksu arıtma tesislerinin kredilerinin hazır olduğunun altını çizen MASKİ, Köprübaşı’na inşa edilecek tesisin de projesinin hazır durumda bulunduğunu belirtti. Yapılacak yatırımlar ile atıksu arıtma tesisi olmayan ilçe merkezi kalmayacak ve ulaşılan nüfus sayısı daha da yukarılara taşınacak.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, daha sağlıklı bir çevre için ilk günkü heyecanla çalışmaya devam ettiklerini belirterek, “Hemşerilerimizin daha yaşanılabilir bir çevrede ikamet etmeleri için atıksu arıtma tesisi yatırımlarımıza büyük önem veriyoruz. Hatta şunu da rahatlıkla belirtebilirim ki Manisa olarak en çok atıksu arıtma tesisi yapan Su ve Kanalizasyon İdareleri arasında en ön sıralardayız. Biz bu doğanın, bereketli toprakların sadece emanetçisiyiz. Bizim bu emaneti gelecek nesillere korunmuş bir şekilde teslim etmemiz gerekiyor. Bu noktadan hareketle birbirinden önemli yatırımlarımız ile ortaya çıkan rakamlar doğru hizmetin vatandaşa ulaştığını gösteriyor. İlimiz, Büyükşehir Belediyesi statüsü kazanmadan önce nüfusun sadece yüzde 28’ine ulaştırılan atıksu arıtma hizmeti bugün geldiğimiz noktada yüzde 77 oldu. Bu sayıyı daha da yukarılara çekecek yatırımlarımız devam ederken yeni projelerimizi de hazırlamaya devam ediyoruz. Yaptığımız yatırımların hemşerilerimize hayırlı olmasını temenni ediyor, aynı kararlılıkla hizmetlerimize devam ettiğimizi bilmelerini istiyorum” dedi.

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