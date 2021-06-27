Öğrenciler çizdikleri karikatürlerle su israfına dikkat çekti

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Şehzadeler Gençlik Merkezi, “İklim Değişikliği ve Susuzluk” konulu karikatür sergisi düzenledi. 35 öğrencinin çizdiği karikatürlerle su israfına dikkat çekildi.

Sergi açılışına katılan Şehzadeler İlçesi Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, karikatür yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verirken,

Şehzadeler Gençlik Merkezi Müdürü Erhan Özel ile Karikatür Hocası İbrahim Atabey'den de çalışmalar hakkında bilgi aldı. Öğrencilere duyarlılıklarından ötürü teşekkür eden Kaymakam Çaykara, tüm vatandaşları su tasarrufu konusunda duyarlı olmaya davet etti. Su tasarrufunun insanlığın geleceği açısından çok önemli olduğunu belirten Çaykara, "Su olmazsa dünyada yaşam da olmaz. İlerde kuraklık yaşamak istemiyorsak, su kaynaklarının verimli kullanılmasında hep beraber seferber olmalıyız" diye konuştu.

Çaykara, ayrıca öğrencilerin yapmakta olduğu 15 Temmuz konulu resim çalışmalarını da inceledi.

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