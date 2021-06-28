Manisa'da 7 bin 200 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Komutanlığı Şube Müdürlüğü ile Jandarma Asayiş Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda 7 bin 200 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Manisa'da yasa dışı uyuşturucu madde üretimine geçit verilmiyor. Manisa'nın Ahmetli ilçesinde Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Komutanlığı Şube Müdürlüğü ile Jandarma Asayiş Komutanlığı tarafından Hacıköseli Mahallesi'nde yasa dışı kenevir ekildiği ihbarı üzerine harekete geçildi. Bölgede incelemelerde bulunan ekipler tarlada ekili vaziyette 7 bin 200 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Yasa dışı ekilen kenevirler imha edilmek üzere toplanırken, kenevirleri eken şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.