Manisa CBÜ Yabancı Diller Yüksekokulu yeniden akredite edildi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu yönetimi, yüksekokulun yeniden akredite edilmesi nedeniyle Rektör Prof. Dr. Ahmet Ataç’ı ziyaret etti.

Manisa CBÜ Yabancı Diller Yüksekokulu, Londra merkezli Pearson Assured kriterlerini uygulayan Edexcel Denetim Kuruluşu tarafından, 20212022 akademik yılını kapsayacak şekilde yeniden akredite edildi. Yabancı Diller Yüksekokulu yönetimi, yüksekokulun yeniden akredite edilmesi nedeniyle Rektör Prof. Dr. Ahmet Ataç’ı ziyaret etti. Ziyarette, Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Mahmut Karğın, üniversitenin uluslararası seviyede akredite olan ilk biriminin Yabancı Diller Yüksekokulu olduğu açıklamasına yer vererek, Yüksekokulun Londra merkezli Pearson Assured kriterlerini uygulayan Edexcel Denetim Kuruluşu tarafından, 20212022 akademik yılını kapsayacak şekilde yeniden akredite edildiği bilgisini paylaştı.

Akreditasyon sertifikasını Rektör Ataç’a takdim eden Karğın, “Yapılan çalışma ile Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu’nda, İngilizce Hazırlık aşamasını başarıyla tamamlayan öğrenciler, “Pearson Assured” tarafından akredite edilmiş bununla beraber kalite güvencesini de sağlamış bir program olduğunu gösterir sertifikayı almaya hak kazanmaktalar. Sertifikalarını alan öğrenciler, aldıkları bu belgeyle uluslararası okul kabulleri, iş başvuruları ve kariyerlerine devam etmelerinde önemli bir destek elde etmektedirler.” açıklamalarında bulundu.

Yapılan çalışma ile ilgili memnuniyetini dile getiren Rektör Prof. Dr. Ataç, kalite politikası çerçevesinde yürütülen akreditasyon çalışmalarının sürekliliğinin sağlanmasına vurgu yaparak, başta Akreditasyon Komisyonu üyeleri olmak üzere, bu süreçte emeği geçen akademik ve idari tüm Yüksekokul personeline teşekkür etti.

Pearson Assured, Pearson tarafından geliştirilen, uluslararası tanınırlığa sahip kalite güvencesi ve akreditasyon sistemidir. Bu akreditasyona sahip eğitim kurumlarının öğrencileri, uluslararası düzeyde tanınırlığa sahip “Pearson Assured Sertifikası” almaya hak kazanırlar. Yaklaşık 100 ülkede eğitim çözümleri alanında faaliyet gösteren Pearson tarafından sağlanan kalite güvencesi ve akreditasyon hizmeti, değişen dünya standartlarına göre geliştirilmekte ve uluslararası düzeyde kabul görmektedir.

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