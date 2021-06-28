Akhisarspor'da Özbey kardeşlerle ilgili şikayette karar



AKHİSAR, (DHA) - YENİ sezonda 2'nci Lig'e düşen Akhisarspor'da Başkan Evren Özbey ile kulüpte yönetici de olan kardeşi Serhat Özbey ve ortakları olduğu iddia edilen Abdul Samet Süner'le ilgili, menajerlik faaliyetleri yürüttükleri yönünde Futbol Federasyonu'na nisan ayında yapılan şikayetten ceza çıkmadı. TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Başkan Evren Özbey ve Serhat Özbey hakkında, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 4/3'üncü maddesine aykırı eylemleri nedeniyle yapılan sevkte isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer görmedi. Yeşil-siyahlı takımda geçen sezon 9 futbolcusu bulunan menajer Abdul Samet Süner hakkında ise Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 4/2'nci ve 19'uncu maddelerine aykırı eylemleri nedeniyle yapılan sevkte de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer görülmedi.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar AKHİSAR, (DHA)

2021-06-28 14:21:03



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