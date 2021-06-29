Ustalık belgesi alan öğrenciler meslek lisesi diplomasıyla mezun oldu

Manisa Yunusemre Mesleki Eğitim Merkezi’nden mezun olmaya hak kazanan öğrenciler, "ustalık belgesi" yanında "meslek lisesi diploması da alarak mezun oldular.

Yunusemre Mesleki Eğitim Merkezinden ustalık belgesi alan ve meslek lisesi diploması almaya hak kazanan 14 öğrenci için tören düzenlendi. Abdullah Nuri Ünver Konferans salonunda düzenlenen törende konuşan Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, öğrencilere başarılar dileyerek “Devlet özel işbirliği ile fabrikalarda oluşturulan sınıflarda eğitim görüp meslek öğrenen öğrencilerimize Meslek Lisesi diplomaları hayırlı olsun” dedi.

Yunusemre Mesleki Eğitim Merkezi’nin 1989 yılından bu yana faaliyetini sürdürdüğünü belirten okul müdürü Metin Ulus, özel bir firmada eğitim gören öğrencilerin 5 dönemdir kalfalık belgelerini aldıklarını söyledi. Ulus, “Bu yıl ilk kez ustalık belgesi yanında mezun olan öğrencilerimiz meslek lisesi diploması da alacaklar. Okulumuzda toplam bin 132 öğrencimiz var, bunların 253’ü Manisa'da faaliyet gösteren 5 fabrikada eğitim görmektedir" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından öğrencilere diplomaları İl Milli Eğitim Müdürü Dikici ve Yunusemre Kaymakamı Kantay tarafından verildi.

Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, İşkur İl Müdürü Eşref Aslan, Yunusemre Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Metin Ulus ile özel firma temsilcileri katıldı.

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