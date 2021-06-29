Manisa FK'da Özbalta sözleşme uzattı



MANİSA, (DHA) - TFF 1'inci Lig'in yeni ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nde teknik direktör Serkan Özbalta ile sözleşme yenilendi. Geçen sezon 2'nci Lig'de takımı namağlup şampiyonluğa taşıyan genç çalıştırıcı ile 2 yıllık mukavele yapıldı. Kulüp binasında gerçekleşen imza töreninde Başkan Mevlüt Aktan, Başkan Vekili Engin Anlı ve Sportif Direktör Serkan İşyapan da yer aldı. Manisa FK ailesinin bir parçası olmaktan dolayı mutluluğunu dile getiren Özbalta, "Geçen sene bu ailenin bir parçası oldum. Manisa FK kolej havasında olan, ciddi atılımlar yapan ve projeler üreten bir kulüp. Geride kalan sezonda iyi şeyler yaparak değerli bir şampiyonluk kazandık. Bize güvenen insanlara mahcup olmadan yeni sezonla alakalı işimizin henüz bitmediğini biliyoruz. O bilinçle yeni bir sezona giriş yapacağız.Ciddi bir şekilde çalışıp, futbolda devamlılık ve istikrarın ne kadar önemli olduğunu bilerek hareket edeceğiz" dedi.

Başkan Mevlüt Aktan ise Serkan Özbalta ve ekibiyle gönül birlikteliği kurduklarını söyledi. Aktan, "Yaklaşık 1 yıl önce hocamızla anlaştığımızda farklı şeyler hayal etmiştik. Geçen sezon Manisa Futbol Kulübü güzel başarılara imza attı. Hayal ettiğimizin de üstünde sonuçlar aldık. Burada yazılı bir sözleşmeye imza attık ama asıl önemli olan gönül birlikteliği. Futbolun doğası gereği ayrılıkları olabiliyor ama Serkan hocamız Manisa Futbol Kulübü'nün hedeflerini gördü. Biz de Serkan hocamızın hedeflerini gördük. Düşüncemiz ve felsefemiz aynı. Umarım uzun yıllar hep beraber oluruz. Yeni jenerasyon hocaların, futbola farklı açıdan bakması çok iyi. Böyle teknik adamların Türk futbolunda yerini almasını canı gönülden istiyorum. Önümüzdeki dönemlerde hocamızı daha iyi yerlerde göreceğimizi düşünüyorum. Şimdilik en az 2 yıl daha bizimle. Her iki taraf için de hayırlı olsun. Allah utandırmasın" diye konuştu.

ANTRENMANLARA BAŞLADI

Tarihinde ilk kez yeni sezonda 1'inci Lig'de mücadele edecek Manisa Futbol Kulübü sahaya indi. Siyah-beyazlılar teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde sezonun ilk idmanını gerçekleştirdi. Halil Onultmak Spor Tesisleri´nde toplanan oyuncular önce sağlık taramasından geçti ardından düz koşu çalışması gerçekleştirdi. Taraftarlar da ilk çalışmada takımı yalnız bırakmayıp futbolculara meşaleler ve tezahüratlarla moral verdi. Manisa Futbol Kulübü, 7-19 Temmuz tarihleri arasında 1'inci etap kamp çalışmaları için Afyonkarahisar´a hareket edecek. Siyah-beyazlılar, 22 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında 2'nci etap kamp çalışmalarını da Afyonkarahisar´da sürdürecek.

DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2021-06-29 12:01:03



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