Turgutlu oyun parkları saldırıya uğradı, oyuncaklar kırıldı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde farklı noktalarda bulunan çocuk oyun grupları ve fitness grupları kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırıya uğradı. Verilen zarara karşı tepki gösteren Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Yapılan hizmetleri, özellikle de çocuklar için yapılan hizmetleri yok etmeye, kırıp dökmeye hiç kimsenin hakkı yok” dedi.

Turgutlu Belediyesi tarafından merkez ve kırsal mahallelere kazandırılan, çocuklar başta olmak üzere her yaştan Turgutlulu’nun keyifle vakit geçirdiği parklar, çocuk oyun grupları ve fitness grupları kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tahrip edildi. Selvilitepe, Dalbahçe, Yıldırım, Urganlı, Dağyeniköy, Çampınar, Mustafa Kemal, Derbent, Atatürk ve Kurtuluş Mahallelerindeki parklara zarar verilirken çocuk oyun ve fitness gruplarının kırıldığı, yerinden söküldüğü ve atık yağ döküldüğü ortaya çıktı.

Yapılan saldırılara karşı tepki gösteren Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Turgutlu'muzun çeşitli mahallelerinde ne yazık ki bu hoş olmayan görüntülerle karşılaştık. Yapılan iyilik ve güzellikleri yok etmeye çalışan zihniyetleri Turgutlulu hemşehrilerimizin takdirine bırakıyoruz. Kimlerin hangi amaçla bu kötülüğü yaptığını bilmiyor ve anlam veremiyoruz. Kamu malına zarar verme suçunu da işleyen kötü niyetli bu kişiler, kendi aileleriniz ve çocuklarınızı da mı düşünmediniz? Yapılan hizmetleri, özellikle de çocuklar için yapılan hizmetleri yok etmeye, kırıp dökmeye hiç kimsenin hakkı yok. Pandemi nedeniyle uzun zamandır evden çıkamayan çocuklarımızın mutluluğuna engel olan bu magandaları ancak hep birlikte durdurabiliriz. Lütfen parklarımıza zarar veren kişi ya da kişileri gördüğünüz güvenlik güçlerimize haber verelim. Çocuklarımızın mutluluğuna, oyun alanlarına hep birlikte sahip çıkalım” dedi.

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