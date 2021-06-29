Akhisar'a potada ABD'li uzun

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AKHİSAR, (DHA) - TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde geçen sezon Play-Off oynayan Akhisar Belediye Basketbol, ABD'li pivot Logan Routt ile anlaştı. 27 yaşındaki Routt, geçen yıl Slovenya'nın Zlatorog Lasko takımında 15.2 sayı ve 10.2 ribaund ortalamalarını yakaladı, double-double istatistiği ile sezonu tamamladı.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar AKHİSAR, (DHA)

2021-06-29 13:17:45



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