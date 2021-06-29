Turgutlu'da parklar tahrip edildi



Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)-TURGUTLU Belediyesi tarafından merkez ve kırsal mahallelere kazandırılan parklara konulan çocuk oyun ve fitness grupları son bir ay içerisinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tahrip edildi.

Turgutlu'ya bağlı Selvilitepe, Dalbahçe, Yıldırım, Urganlı, Dağyeniköy, Çampınar, Mustafa Kemal, Derbent, Atatürk ve Kurtuluş mahallelerinde son bir ay içerisinde bazı parklar, kimliği belirsiz kişi ve kişiler tarafından tahrip edildi. Çocuk oyun grupları içerisinde yer alan salıncaklar kırılırken, kaykay ve fitness grubundaki aletlere çamurla zarar verildi. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, saldırılara tepki gösterdi. Başkan Akın, "Turgutlumuzun çeşitli mahallelerinde ne yazık ki bu hoş olmayan görüntülerle karşılaştık. Yapılan iyilik ve güzellikleri yok etmeye çalışan zihniyetleri Turgutlulu hemşerilerimizin takdirine bırakıyoruz. Kimlerin hangi amaçla bu kötülüğü yaptığını bilmiyor ve anlam veremiyoruz. Kamu malına zarar verme suçunu da işleyen kötü niyetli bu kişiler, kendi aileleriniz ve çocuklarınızı da mı düşünmediniz? Yapılan hizmetleri, özellikle de çocuklar için yapılan hizmetleri yok etmeye, kırıp dökmeye hiç kimsenin hakkı yok. Pandemi nedeniyle uzun zamandır evden çıkamayan çocuklarımızın mutluluğuna engel olan bu magandaları ancak hep birlikte durdurabiliriz. Lütfen parklarımıza zarar veren kişi ya da kişileri gördüğünüz güvenlik güçlerimize haber verelim. Çocuklarımızın mutluluğuna, oyun alanlarına hep birlikte sahip çıkalım" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

2021-06-29 21:46:50



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