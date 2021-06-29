Jandarmadan kaçak alkol operasyonu

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir ev ve eklentilerinde yapılan aramada litrelerce kaçak alkol ele geçirildi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesinde saat 10.00 sıralarında Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, JASAT Timi ve Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ortaklaşa yapılan istihbarı çalışma sonucunda, adli makamlardan alınan arama kararı sonrası Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, JASAT Timi ve Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığınca A.Ö. (42) isimli şahsa ait ev ve eklentilerinde yapılan arama sonucunda 23,5 litre kaçak şarap olduğu değerlendirilen sıvı, 31 litre etil alkol olduğu değerlendirilen sıvı, 13 adet el yapımı kapaklı bira olduğu değerlendirilen sıvı, 1 litre alkol yapımında kullanılan anason esansı, alkol yapımında kullanıldığı değerlendirilen damıtma/ölçüm malzemeleri bulundu. Jandarma tarafından bulunan malzemelere el konulurken şüpheli A.Ö. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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