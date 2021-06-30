Kanala düşen otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sulama kanalına takla atarak burun üstü saplanan otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken kendi imkanlarıyla kanaldan çıkmayı başardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kanala düşen otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sulama kanalına takla atarak burun üstü saplanan otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken kendi imkanlarıyla kanaldan çıkmayı başardı

İHA

Kanala düşen otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sulama kanalına takla atarak burun üstü saplanan otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken kendi imkanlarıyla kanaldan çıkmayı başardı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 3 çocuk babası 71 yaşındaki yaşlı adam bağından evine doğru otomobiliyle seyir halindeyken bir anlık dikkatsizliği sonucu sulama kanalına uçtu. Takla atarak kanala düşen ve burun üstü saplanan otomobilden burnu bile kanamadan kurtulan yaşlı adam kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı.
Kaza Manisa'nın Alaşehir ilçesinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Çiftçilik yapan 3 çocuk babası Mustafa Adıgüzel (71) Ahmetbeyli Mevkiindeki bağında çalışmalarını tamamladıktan sonra otomobiliyle Alaşehir'deki evine doğru yola çıktı. Evine dönerken, dikkatsizliği nedeniyle bağ yolundaki sulama kanalına uçan yaşlı adamın kullandığı otomobil takla atarak burun üstü kanala saplandı. Çevrede bulunan vatandaşlar ilk yardıma koşarlarken, 112 acil servis unsurlarına telefon ederek, haber verdiler. Mustafa Adıgüzel kendi imkanlarıyla aracına tutunarak kanaldan çıkmayı başardı. Mustafa Adıgüzel olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerinin tedavi isteğini de sağlığının yerinde olduğunu belirterek kabul etmedi. 112 acil servis ekipleri olay yerinde bir süre bekledikten sonra ayrıldı.
Ters gelen aracın içinden kendi imkanlarıyla kurtulan ve kazadan yara almadan kurtulan Mustafa Adıgüzel, "Yoldan gelirken, demek ki sağıma soluma bakmamışım, bir anda kanala düştüm. Allah'a şükür hiçbir yerimde çiziğim bile olmadı." dedi.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Manisa TSO ve büyükşehir görüş alışverişinde bulundu
YEREL HABERLER Manisa TSO ve büyükşehir görüş alışverişinde bulundu
Ara seçim heyecanı yaşayan Alaşehirli muhtarlara ziyaret
YEREL HABERLER Ara seçim heyecanı yaşayan Alaşehirli muhtarlara ...
Korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden eğitimciye anma töreni
YEREL HABERLER Korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden eğitimciye ...
Fedakar doktor ve eşine teşekkür ziyareti
YEREL HABERLER Fedakar doktor ve eşine teşekkür ziyareti
Manisa’da yavru köpeğe işkence Yavru köpeğe işkenceye bin 33 lira para cezası
YEREL HABERLER Manisa’da yavru köpeğe işkence Yavru köpeğe işkenceye ...
Sürücünün hamlesi olası faciayı önledi Freni patlayan kamyonu sürücü kum yığınına çarparak durdurdu, 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Sürücünün hamlesi olası faciayı önledi Freni patlayan ...
Jandarmadan kaçak alkol operasyonu
YEREL HABERLER Jandarmadan kaçak alkol operasyonu
Turgutlu'da parklar tahrip edildi
YEREL HABERLER Turgutlu'da parklar tahrip edildi
Bardak ve meyve bıçaklı saldırıya uğrayıp, darbedilen İmran Çelik: Ölmek istemiyorum
YEREL HABERLER Bardak ve meyve bıçaklı saldırıya uğrayıp, darbedilen ...
Başkan Akın yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceledi
YEREL HABERLER Başkan Akın yapımı devam eden çalışmaları yerinde ...
Karakurt AAT muhtarların ve mahallelilerin takdirini topladı
YEREL HABERLER Karakurt AAT muhtarların ve mahallelilerin takdirini ...
Manisa'nın Soma ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi İ.Ç.'nin başına önce bardakla ardından da masadaki servis bıçağıyla vurarak yaralayan T.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
YEREL HABERLER Manisa'nın Soma ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi ...
Zeytinliova’nın Dereleri MASKİ’nin korumasında
YEREL HABERLER Zeytinliova’nın Dereleri MASKİ’nin korumasında
Kayıp şahıs dere yatağında ölü bulundu
YEREL HABERLER Kayıp şahıs dere yatağında ölü bulundu
Kafedeki saldırgan kocaya müdahale eden çift o anları anlattı Dehşete müdahale eden kadın: "3 gün 5 gün nezarette yatıp çıkmasınlar"
YEREL HABERLER Kafedeki saldırgan kocaya müdahale eden çift o anları ...
Bakan Koca'nın paylaştığı sağlıkçı çift: Gelin aşınızı olun
YEREL HABERLER Bakan Koca'nın paylaştığı sağlıkçı çift: Gelin ...
Turgutlu Belediyesinden çocuklara yönelik jimnastik kursu
YEREL HABERLER Turgutlu Belediyesinden çocuklara yönelik jimnastik ...
Manisa’da hedef 30 bin çocuk ve gence yüzme öğretmek
YEREL HABERLER Manisa’da hedef 30 bin çocuk ve gence yüzme öğretmek
Deniz olmayan Manisa’da boğulma olayları artınca Valilik harekete geçti
YEREL HABERLER Deniz olmayan Manisa’da boğulma olayları artınca ...
Manisa’da yol çalışmaların yerinde incelendi
YEREL HABERLER Manisa’da yol çalışmaların yerinde incelendi
Manisa’da spor okulları çocuklar için açıldı
YEREL HABERLER Manisa’da spor okulları çocuklar için açıldı
Yavru köpeğe sopayla dayağa 1033 TL ceza
YEREL HABERLER Yavru köpeğe sopayla dayağa 1033 TL ceza
Online satranç turnuvasında madalyalar sahiplerini buldu
YEREL HABERLER Online satranç turnuvasında madalyalar sahiplerini ...
Akhisar'a potada ABD'li uzun
YEREL HABERLER Akhisar'a potada ABD'li uzun