Manisa FK'da 2 yolcu

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MANİSA, (DHA) - TFF 1'inci Lig'de tarihinde ilk kez mücadele edeceği yeni sezon öncesi antrenmanlara Halil Onultmak Tesisleri'nde başlayan Manisa Futbol Kulübü, 4 yıldır kadroda yer alan Yusuf Balcıoğlu ve geçen yıl kiralık olarak takımda forma giyen Recep Burak Yılmaz'la yollarını ayırdı. Siyah-beyazlı yönetim, şampiyonlukta katkıları bulunan iki isme teşekkür mesajı yayınladı.

Manisa FK, geçen hafta da Mehmet Güven'le vedalaşmıştı. Manisa ekibi dış transferde şimdiye kadar Keçiörengücü'nden kaleci Muhammed Birkan Tetik, Samsunspor'dan stoper Veli Çetin, Giresunspor'dan stoper Sadi Karaduman, Hatayspor'dan kanat oyuncusu Selim Ilgaz, Denizlisporlu orta saha Kubilay Aktaş ve Eskişehirspor'dan stoper Bedirhan Altunbaş'ı almıştı.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2021-06-30 13:45:53



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