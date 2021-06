İş yerlerinin açılıyor olması iş dünyasını sevindirdi Manisa TSO haziran ayı meclis toplantısını yaptı

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (Manisa TSO) Haziran ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. Çevrimiçi yapılan toplantıda konuşan MTSO Başkanı Mehmet Yılmaz iş yerlerinin yeniden açılıyor olmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Pandemi nedeniyle internet üzerinden ve Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkan Yardımcısı Gencay Esendağ’ın yönetiminde gerçekleşen toplantıda gündemde yer alan maddeler görüşülüp karara bağlandı. Toplantının açılışında konuşan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkan yardımcısı Gencay Esendağ, Haziran ayı boyunca bir çok önemli gün ve haftaları kutladıkları söyledi.



Başkan Yılmaz: “iş yerlerinin açılmaya başlaması memnuniyet vericidir”

Meclis toplantısında söz alan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz; “Son 1,5 yılda başta sağlık olmak üzere iş ve sosyal yaşamımızı tehdit eden kovid19 son günlerde aşağı yönlü bir seyir izlerken, yüksek aşılama performansı sergileyen ülkelerde, kısıtlayıcı önlemler her geçen gün gevşetiliyor. Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de son alınan kararlar çerçevesinde, aşılama hızı arttırılarak, kısıtlamalar gevşetildi. Haziran ayında alınan kararlar ile önce hafta içi saat 22.00 05.00 saatleri arasında ve hafta sonu sadece pazar günü kısıtlamalar uygulandı. Daha sonra 1 Temmuz itibariyle kısıtlamalar kaldırılıyor. Böylece uzun süreden beri kapalı olan özellikle küçük esnaf ve diğer iş yerlerinin açılmaya başlaması memnuniyet vericidir” dedi.



“İş insanlarımızı kutluyorum”

Manisa’nın ihracat rakamlarının arttığına dikkat çeken Başkan Yılmaz, “İlimiz açısından dış ticaret verilerini incelediğimizde, ihracat 2021 yılı nisan ayında, 2020 yılının aynı ayına göre, yaklaşık yüzde 107 artarak 242 milyon 225 bin dolardan, 512 milyon 293 bin dolara, ithalat ise yüzde 49 artarak 197 milyon 120 bin dolardan, 292 milyon 896 bin dolara yükselmiştir. OcakMayıs aylarındaki ihracat sayılarının dağılımına bakıldığında, yarısına yakınının elektrikelektronik sektöründen sağlandığı görülmektedir. Bu dönemde elektrikelektronik sektöründe toplam ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64 artarak, 1 milyar 60 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Bunu iklimlendirme sektörü izlemektedir. İklimlendirme sektörü, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54 artarak, 337 milyon dolaylarında gerçekleşmiştir. Üçüncü sırada ise yine geçen yıl aynı döneme göre, yüzde 55 artış ile 241 milyon dolar olan otomotiv sektörü gelmektedir. İlk üç sıradaki bu sektörleri sırasıyla, kuru meyve ve mamulleri, makine aksamları, kimyevi maddeleri, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, meyve ve sebze ürünleri takip etmektedir. Katkıları olan işletmelerimizi ve iş insanlarımızı kutluyor, bu olumlu verilerin artarak devam etmesini temenni ediyorum. Saydığımız küresel ve ülkemiz ekonomisi verileri ile ilimiz ekonomisi karşılaştırıldığında, salgının olumsuz etkilerinin yavaş yavaş ortadan kalkmaya başladığını söyleyebiliriz. Ancak tüketici güven endeksinin son iki aydaki aşağı yönlü inişinin tekrar yukarı çıkması gerekir. Bunun için de yatırımların arttırılarak, tasarrufların ekonomiye kazandırılması gerekmektedir. Yatırımın arttırılması için de yatırım yapılabilirlik ortamının ve karlılığının daha üst seviyelere yükselmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Yüksek fon maliyetleri ve düşük iç getiri oranları, iş insanlarımızın daha fazla yatırım yapması yönünde olumsuz faktörler olarak gösterilmektedir. Daha ucuz fon maliyetleri ile birlikte, yatırım ve tüketim harcamalarının artması ile başta işsizlik olmak üzere olumsuz bazı makro verilerin değişebileceğini umuyoruz. Umarım ve dilerim ki, dünya ve ülkemiz ekonomisindeki gelişmeler ve beklentiler, başta küçük esnaf ve sanatkârlar, konaklama ve turizm sektörü olmak üzere hepimizin faaliyet alanlarına bir an evvel olumlu biçimde yansır” diye konuştu.



“Manisa ekonomisi emin adımlarla büyüme devam ediyor”

Sözlerine Manisa ekonomisinde yaşanan gelişmeler ile devam eden Başkan Yılmaz, “Son yayımlanan ulusal veriler, Manisa ekonomisinin emin adımlarla büyümeye devam edeceğini işaret etmektedir. İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından 1993 yılından bu yana her yıl yapılan, ülkemizin ilk 500 sanayi kuruluşu çalışmasının 2020 yılı sonuçları malum açıklandı. Açıklanan verilere göre bu yıl ilk 500 listesinde Manisa’dan 21 firma yer aldı. Dünyada yaşanan korona virüs salgınına rağmen, Manisalı sanayicilerin üretime, istihdama ve ihracata devam ederek başarı öyküleri yazdığını belirtmek isterim. Bu vesileyle İSO 500 sıralamasına giren tüm firmalarımızı huzurlarınızda bir kez daha tebrik ederim” dedi.



“Faaliyetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz”

Pandemi koşullarına rağmen oda olarak faaliyetlerine ara vermeden devam ettiklerinin altını çizen Başkan Yılmaz, “İçinde bulunduğumuz ayda odamız olarak birçok faaliyete ev sahipliği yaptık. Bunlardan ilki dost ve kardeş ülke Afganistan ile ticaretimizin gelişmesi amacıyla gerçekleştirdiğimiz, ticari ilişkiler istişare toplantısıdır. İki ülke arasındaki dış ticaret hacminin arttırılması amacıyla gerçekleşen toplantımıza, Afganistan ticaret ataşesi Sayın Asadullah Azadani ile Ataşe Yardımcısı Ghulam Rabbani Mansoori katıldılar. Toplantımızın 150 milyon dolar seviyesinde olan dış ticaret hacmimizi arttırmasına vesile olmasını diliyorum. Bir diğer toplantımız, Moldova Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Sayın Dmitri Croitor’un da katıldığı, Moldova ile ekonomik ve ticaret olanakları istişare toplantısı idi. Yine bu toplantı ile iki ülke arasındaki ticaret hacminin arttırılması için neler yapılabilir konusu tartışıldı. Yine haziran ayında Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Ülke Direktörü Sayın Margaret Rehm ile birlikte bir heyeti ağırlayarak iş birliği olanaklarını konuştuk. Haziran ayında yapılan diğer bir toplantımız ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin öncülüğünde kurulan, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası’nın koordinatörlüğünde çalışmalarını sürdüren, TOBB Manisa İl Kadın Girişimciler Kurulu ‘İş Hayatında Kadın’ konulu söyleşi oldu. Söyleşide, salgın döneminin iş dünyasına ve kadın çalışanlara etkisi, bu dönemde nelerin değiştiği ve önümüzdeki günlerde kadın çalışanlarını nasıl bir sürecin beklediği gibi konularda fikir alışverişlerinde bulunuldu. Toplantıya katılan başta TOBB Manisa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sayın Huriye Yılmaz Uslu Hanımefendi olmak üzere, tüm katılımcılara teşekkür ediyorum” diyerek sözlerine son verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.