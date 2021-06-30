TURBEM’de kayıtlar başladı, ders başı 9 Ağustos’ta

Turgutlu Belediyesi Eğitim ve Kurs Merkezinde (TURBEM) 20212022 Eğitim Öğretim Dönemi kayıtları bugün itibariyle başladı. Ders başı ise 9 Ağustos Pazartesi günü yapılacak.

Lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan 8 ve 12. sınıf ile mezun öğrencilere yönelik eğitimlerine devam eden TURBEM’de yeni dönem için kayıtlar alınmaya başladı. Yeni eğitim öğretim döneminde sınavlara hazırlanan 8 ve 12. sınıflar için okul öncesi hızlandırılmış hazırlık programı kapsamında 9 Ağustos 2021 Pazartesi günü ders başı yapılacak.

TURBEM’e kayıtlar ise Atatürk Bulvarı üzerinde yer alan TURBEM Binasından yapılıyor. Vatandaşlar kayıt süreci ve eğitimler hakkında detaylı bilgi almak için 0236 312 73 01 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, “Lise ve üniversite sınavlarına hazırlanacak olan öğrencilerimiz için Eğitim ve Kurs Merkezimizde yeni eğitim öğretim dönemi için çalışmalarımıza başladık. Bugün itibariyle 8, 12. sınıf ve mezun gruplarımız için kayıtlarımızı alıyoruz. Kayıt sürecimizin tamamlanmasının ardından ise 9 Ağustos itibariyle derslerimize başlayacağız. Hayallerindeki lise ve üniversiteyi kazanabilmek adına sıkı bir çalışma temposuna girecek olan tüm öğrencilerimize bu süreçte başarılar diliyoruz.” dedi.

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