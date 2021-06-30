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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa’da 71 üretici ile hibe sözleşmesi imzalandı

İHA

Manisa’da 71 üretici ile hibe sözleşmesi imzalandı

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Bireysel Sulama Sistemleri 16. Etap Programı kapsamında, Bireysel Sulama Sistemleri başvuruları kabul edilen üreticilerle hibe sözleşmesi imza töreni düzenlendi.
Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 15 Temmuz Şehitler Toplantı Salonunda düzenlenen etkinliğe; Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, İl Müdür Yardımcıları Mustafa Gündoğar, Melikşah Taşkın, Serdar Mersinli, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Hilmi Yoldaş, İlçe Müdürleri, Şube Müdürleri, yatırımcılar ile konu sorumlusu teknik personeller katıldı.
İmza töreninin açılışında konuşan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk; “İl Müdürlüğü olarak, Manisa genelinde 2021 yılında 71 adet çiftçimiz için modern bireysel basınçlı sulama sistemlerinde yüzde 50 hibe desteği sağlayacağız. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2020 yılına kadar ilimizde uygulanan 394 adet modern bireysel basınçlı sulama projelerine yüzde 50 hibe desteği kapsamında, 9 milyon 515 bin 736 TL ödeme yapılmıştır. Uygulanan bu projeler ile 26 bin 448 dekar arazi modern sulamaya kavuşturulmuştur. 2021 yılında ise Bakanlığımız tarafından onaylanan 71 adet modern bireysel basınçlı sulama projesi uygulaması sonucunda 7 bin 102 dekar arazi modern basınçlı sulama sistemine kazandırılmış olacaktır. 71 adet projenin uygulanması sonunda çiftçilerimize yüzde 50 hibe kapsamında toplam 3 milyon 738 bin 623 TL ödeme yapılacaktır.” dedi.
Modern Bireysel Basınçlı Sulamada yüzde 50 hibe desteklerinin 2022202320242025 yıllarında da devam edeceğini ve başvuruların her yıl 01 Ocak'tan itibaren 60 gün içerisinde alınacağını belirten İl Müdürü Metin Öztürk, “Kırsal Kalkınma Destekleri Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi hibe programı kapsamında önümüzdeki 4 yılda da; tarla içi damla sulama sistemi, tarla içi yağmurlama sulama sistemi, tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi, tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi, lineer veya center pivot sulama sistemi, tamburlu sulama sistemi, güneş enerjili sulama sistemleri kurulması konularında destek verilmeye devam edilecektir. Suyun öneminin her geçen gün giderek arttığı dünyamızda her alanda olduğu gibi tarımsal sulamayı da randımanlı kullanmamız gerekiyor. Manisa tarımında amacımız, basınçlı sulamaya geçmemiş olan çiftçilerimize ulaşarak modern basınçlı sulama sistemleriyle sulanan arazi miktarını arttırarak, sulamanın randımanlı yapılmasını ve dolayısıyla su tasarrufunu sağlamaktır” diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından üreticilerle hibe sözleşmeleri imzalandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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