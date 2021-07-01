Manisa BŞB'de son takviye Koray

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MANİSA, (DHA) - Türkiye Basketbol Ligi'nde yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Manisa Büyükşehir Belediyespor, 29 yaşındaki uzun forvet Koray Uzunhasan'ı transfer etti. Koray, geçen sezon Balıkesir BŞB formasıyla ligde 30 maçta 4.1 sayı, 3.1 ribaund ve 1.1 asist ortalamaları ile mücadele etti.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2021-07-01 11:20:36



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