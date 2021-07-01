Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa TSO’da ‘KOBİ Destekleri’ semineri düzenlendi

İHA

Manisa TSO’da ‘KOBİ Destekleri’ semineri düzenlendi

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) tarafından oda üyelerinin devlet desteklerinden faydalanması kapsamında “Manisa TSO’da KOBİ Destekleri” semineri düzenlendi.
Manisa TSO, oda üyelerinin devlet desteklerinden faydalanması amacıyla eğitim seminerleri düzenlemeye devam ediyor. Manisa TSO ev sahipliğinde “Manisa TSO’da KOBİ Destekleri” semineri düzenlendi. TOBB Manisa İl Oda ve Borsalar Akademik Danışmanı Prof. Dr. Mahmut Karğın’ın moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıda KOBİ’lere yönelik devlet destekleri hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Çevrimiçi olarak gerçekleşen toplantıda Zafer Kalkınma Ajansı ve KOSGEB kurumlarının sunmuş olduğu hibe ve teşvikler, güncel uygulanan destek programları ve söz konusu programlardan yararlanabilme imkanları anlatıldı.

“Salgın iş dünyasını sekteye uğrattı”
Toplantının açılışında konuşan Manisa TSO Yönetim Kurumu Başkanı Mehmet Yılmaz, “2019’da başlayan ve 2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını, önce sağlık sektörünü daha sonra iş yaşamımızı daha önce hiç yaşamadığımız biçimde olumsuz etkiledi. Adeta felç etti. Özellikle ekonomik alanda oluşturduğu olumsuz etkileri, bütün iş dünyası olarak hep beraber yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz. Kısıtlamalar nedeniyle birçok sektör çalışamaz duruma geldi. iş yerleri geçici olarak kapanmak zorunda kaldı. Birçok ülkede olduğu gibi, işletmelerimiz çalışma sermayesinde yetersiz, tedarik zincirinde çaresiz kaldı. Bu nedenle işletmelerimizin ekonomik ve finansal olarak faaliyetlerini yerine getirmeleri sekteye uğradı. Nihayet yüksek aşılama performansı ile birlikte salgının olumsuz etkileri, son günlerde aşağı yönlü bir seyir izlerken, kısıtlamalar da kalkmaya başladı. Hepimizi memnun eden bu gelişmeler ile birlikte, salgının neden olduğu yaralar inşallah yavaş yavaş sarılmaya başlanacak” dedi.

“Salgının olumsuz izleri yavaş yavaş ortadan kalkıyor”
İşletmelerin salgın öncesi performanslarına ulaşabilmeleri için mali kaynak bulmaları gerektiğini belirten Başkan Yılmaz; “İşletmelerimizin salgın öncesi performanslarına ulaşması için özellikle mali kaynaklara ihtiyaç bulunmaktadır. Bu anlamda bugünkü toplantı oldukça önemlidir. Ülkemizin iki güzide kurumu olan kalkınma ajansları ve KOSGEB’in sunmuş olduğu hibe ve teşvikler, bir ölçüde salgının olumsuz izlerini silmeye vesile olacak. Birazdan kurumlarımızın yetkilileri tarafında ilk ağızdan sunulacak hibe ve teşviklerden, manisa iş dünyası olarak azami şekilde yararlanacağımıza inancım tamdır. Bu vesile ile seminerimize katılan Zafer Kalkınma Ajansı Genel Müdürümüz Veli Oğuz ve KOSGEB İl Müdürümüz Mahmut Oğuz Kılınç Beyefendilere teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.
Seminere Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz, KOSGEB Manisa İl Müdürü Mahmut Oğuz Kılınç, Manisa Yatırım Destek Ofisi Koordinatör Vekili Cansu Uyar, , Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyeleri, Meclis Üyeleri, Genel Sekreter Yardımcısı Nermin Yener, Proje ve İş geliştirme Koordinatörü Mehmet Can Çakar ve Manisa İş Dünyası’nın seçkin temsilcileri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Böyle vicdansızlık görülmedi: Kedi yavrusunu çöpe atmışlar
YEREL HABERLER Böyle vicdansızlık görülmedi: Kedi yavrusunu çöpe ...
Manisa’da zehir tacirlerine şafak baskını
YEREL HABERLER Manisa’da zehir tacirlerine şafak baskını
Başkan Çelik ŞEGEM öğrencilerini tebrik etti
YEREL HABERLER Başkan Çelik ŞEGEM öğrencilerini tebrik etti
Büyükşehirden zincir marketlere sıkı denetim
YEREL HABERLER Büyükşehirden zincir marketlere sıkı denetim
Aldığı plaketi oğluna verdi
YEREL HABERLER Aldığı plaketi oğluna verdi
Manisa CBÜ Rektörü Ataç'tan 'Yapay zeka' açıklaması “Batı’dan Doğu’ya Doğu’dan Batı’ya Uzanan Eğitim Köprüsü: 1. Ulusal Eğitimde Yapay Zekâ Uygulamaları” Kongresi Şanlıurfa’da gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Manisa CBÜ Rektörü Ataç'tan 'Yapay zeka' ...
Başkan Bilgin'den birlik, beraberlik ve dayanışma yemeği
YEREL HABERLER Başkan Bilgin'den birlik, beraberlik ve dayanışma ...
Yunusemreli badmintoncuların milli takım heyecanı
YEREL HABERLER Yunusemreli badmintoncuların milli takım heyecanı
Soma'da kadına şiddete müdahale eden Şen: İçinde insan sevgisi olan duyarsız kalamaz
YEREL HABERLER Soma'da kadına şiddete müdahale eden Şen: İçinde ...
Manisa BŞB'de son takviye Koray
YEREL HABERLER Manisa BŞB'de son takviye Koray
Manisa FK'da vedalar sürüyor
YEREL HABERLER Manisa FK'da vedalar sürüyor
Yerel Yönetim Reformu 3. Aşama Projeleri ödüllendirildi
YEREL HABERLER Yerel Yönetim Reformu 3. Aşama Projeleri ...
Salihli Belediyespor’lu 6 judocuya milli görev
YEREL HABERLER Salihli Belediyespor’lu 6 judocuya milli görev
665 yıllık Manisa Ulu Camii, 3 yılın ardından ibadete hazırlanıyor
YEREL HABERLER 665 yıllık Manisa Ulu Camii, 3 yılın ardından ibadete ...
Turgutlu’da jandarma ekiplerinden kenevir operasyonu
YEREL HABERLER Turgutlu’da jandarma ekiplerinden kenevir operasyonu
Manisa Valilik Kupası Voleybol Turnuvasına Turgutlu damgası
YEREL HABERLER Manisa Valilik Kupası Voleybol Turnuvasına Turgutlu ...
Manisa’da 71 üretici ile hibe sözleşmesi imzalandı
YEREL HABERLER Manisa’da 71 üretici ile hibe sözleşmesi imzalandı
Jandarmadan öğrencilere mezuniyet jesti Mezuniyet törenine jandarma ekip otosuyla gelen öğrenciler, veliler ve okul idarecilerini şaşkına çevirdi
YEREL HABERLER Jandarmadan öğrencilere mezuniyet jesti Mezuniyet ...
Kemiklidere’de alt ve üstyapı dönüşümü devam ediyor
YEREL HABERLER Kemiklidere’de alt ve üstyapı dönüşümü devam ediyor
TURBEM’de kayıtlar başladı, ders başı 9 Ağustos’ta
YEREL HABERLER TURBEM’de kayıtlar başladı, ders başı 9 Ağustos’ta
Tehlike arz eden gölet kapatıldı
YEREL HABERLER Tehlike arz eden gölet kapatıldı
Soma'daki dehşet anlarına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
YEREL HABERLER Soma'daki dehşet anlarına ilişkin yeni görüntüler ...
Kula Jeopark Masterler'de mevcut başkan Çetin güven tazeledi
YEREL HABERLER Kula Jeopark Masterler'de mevcut başkan Çetin güven ...
İş yerlerinin açılıyor olması iş dünyasını sevindirdi Manisa TSO haziran ayı meclis toplantısını yaptı
YEREL HABERLER İş yerlerinin açılıyor olması iş dünyasını ...