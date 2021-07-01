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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Ataç 'Kendin Yap Atölyesi' açılışına katıldı

İHA

Rektör Ataç 'Kendin Yap Atölyesi' açılışına katıldı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Zafer Kalkınma Ajansının Yeni Nesil Mali Destek Programı kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte Manisa Fen Lisesinde hayata geçen 'Kendin Yap Atölyesi' açılış törenine katıldı.
Açılış törenine Vali Yaşar Karadeniz, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.
Törenin açılış konuşmasında, Manisa’nın teknolojik üretimde önderlik yapan illerden biri olduğunu belirten ve Kendin Yap Atölyesi Projesi ile bu fonksiyonun çok daha fazla geliştirilebileceğine olan inancını dile getiren Vali Karadeniz, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
“Çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere, toplumun her bireyinde bilimsel merakı ve farkındalığı arttırarak, ülkemizin bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalarına öncülük edebilen, katma değeri yüksek teknoloji odaklı çıktıları da üretebilecek bu türden merkezlerin kurulumu, Manisa’mız ve ülkemiz için çok önemli.” ifadelerine yer vererek konuşmasına başlayan Rektör Prof. Dr. Ahmet Ataç, “Kendin Yap Atölyesi, Eğitici Eğitimlerinin verilmesi sürecinde üniversitemiz Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görev yapan Dr. Öğretim Üyesi Emre Uygur, Öğr. Gör. Mehmet Nuri Öğüt ve Öğr. Gör. Dilek Karaca ile Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulumuz Öğretim Görevlisi Orkun Teke’nin yer aldığı bu projenin yaygınlaştırılarak daha çok öğrenciye ulaşacağına inanıyorum.” şeklinde konuştu.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, “Kodla Manisa Projemizin bu aşamalara gelmesinden ziyadesiyle mutluyum” diyerek üniversite olarak Milli Eğitim Müdürlüğü’ne her zaman destek verdiklerini belirterek şunları söyledi: “Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, uzaktan eğitim sürecinde çevrimiçi sosyal eğitim platformu olarak kullanılan Eğitim Bilişim Ağı (EBA)’nın Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ders çekimlerinin tamamı Manisa Celal Bayar Üniversitesi UZEM Stüdyosu’nda, üniversitenin teknik imkanlarıyla hazırlandı.” Rektör Ataç konuşmasını projede tüm emeği geçenlere teşekkür ederek sonlandırdı.
Teknolojiyi etkin kullanan, araştıran, öğrenen ve üreten güçlü nesiller yetiştirmek için YENEP (Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı) kapsamında 614 yaşları arasındaki öğrencilere katkı sağlaması amacıyla kurulan Kendin Yap Atölyeleri ile teknolojiyi eğitim hayatına dâhil ederek öğrencilere her türlü öğrenim imkânını sunulacak. Kendin Yap Atölyeleri sayesinde, öğrencilerin mesleki yönelimlerinin arttırılması ve geleceğin çocuklarının son teknolojiyle donatılmış merkezlerde eğitim almaları hedefleniyor.

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