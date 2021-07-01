Salihli’de asfalt kaplama çalışmaları son sürat

Salihli Belediyesi, şehir merkezinde devam eden altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan, deforme olan cadde ve sokaklarda vatandaşların mağduriyetini azaltmak için birçok noktada asfalt kaplama çalışması başlattı.

Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, asfalt yama robotu aracıyla Kocaçeşme ve Özyurt Mahallelerinde bozulan yollarda asfalt kaplama ve düzenleme çalışmaları yaparak ulaşımı güvenli hale getirdi. 2021 yılı asfalt programı kapsamında ilçe merkezi ile mahallelerde yol düzenleme ve üst yapı çalışmalarının hız kesmeden devam edeceği bildirildi.

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