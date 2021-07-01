Turgutlu Belediyespor şampiyon hocaya emanet

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Turgutlu Belediyespor şampiyon hocaya emanet

İHA

Turgutlu Belediyespor şampiyon hocaya emanet

Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörlüğüne Fenerbahçe ve Beşiktaş Altyapısında Türkiye Şampiyonlukları bulunan Deniz Olgun getirildi. Olgun’u Turgutlu Belediyesporlu yapan imza Başkan Yardımcısı Fırat Honaz’ın makamında atıldı.
Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi finallerini averajla 3. sırada tamamlayan Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımında başantrenörlük görevi için Deniz Olgun ile anlaşıldı. Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediyespor Asbaşkanı Fırat Honaz’ın makamında düzenlenen imza töreninde Deniz Olgun 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı.
20052009 yılları arasında Fenerbahçe Altyapısında çalışan Deniz Olgun, Türkiye şampiyonluğu yaşadı. 20092013 yılları arasında DSİ’de çalışan Olgun Türkiye 3’üncülüğü ve Türkiye 5’inciliği elde etti. 2013 ve 2018 yılları arasında Beşiktaş altyapısında çalışan Deniz Olgun Yıldız Kızlar’da Türkiye şampiyonluğu elde etti. Aynı yaş grubuyla Genç kız takımında da şampiyonluk yaşayan Deniz Olgun milli takımlarda da görev aldı.
Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediyespor Asbaşkanı Fırat Honaz: “Ankara’daki final gruplarından istediğimizi alamamıştık. Ancak umudumuzu kaybetmedik. Hala TKBL için davet edileceğimizi düşünüyoruz ve çalışmalarımızı bu çerçevede yürütüyoruz. Genç ve başarıya aç bir antrenör arayışımız vardı. Deniz Hocamızla karşılıklı konuştuk ve projelerimizi, istediklerimizi anlattık. Kendisinin düşünceleri de bizimle çok uyumluydu. Birlikte çok güzel işlere imza atacağımızı düşünüyoruz. Ayrıca kadın olması bizim için ayrı bir gurur kaynağı oldu. Takımımızın kuruluş amacı kadını hayatın her alanında desteklemekti. Bu yüzden kadın bir antrenörle çalışacak olmamızın bizim için anlamı daha büyük. Hem camiamıza hem de hocamıza hayırlı olsun. Başarılı bir sezon diliyorum.” dedi.
Çok heyecanlı olduğunu belirterek sözlerine başlayan Turgutlu Belediyespor’un yeni başantrenörü Deniz Olgun: “Turgutlu Belediyesi henüz 2 yıldır faaliyetlerine devam eden bir kulüp olmasına rağmen kısa sürede tüm basketbol camiasının tanıdığı, bildiği, takip ettiği bir takım haline geldi. Özellikle verdikleri sosyal mesajlar ile camianın dikkatini çekti. Hem Fırat Başkanımız hem yöneticilerimiz çok sıcak karşıladı. Gerçekten bir aile ortamı var. Benim de en çok istediğim şeylerden bir tanesiydi. Böyle bir camiada olduğum için çok mutluyum. Hem kulübümüze hem de bana hayırlısı olsun. İnşallah hep birlikte güzel işlere imza atacağız.” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Salihli’de asfalt kaplama çalışmaları son sürat
YEREL HABERLER Salihli’de asfalt kaplama çalışmaları son sürat
850 gram doğan Müge bebek, hayata tutunmayı başardı 850 gram doğdu, 2 kilo 580 gram olarak taburcu edildi
YEREL HABERLER 850 gram doğan Müge bebek, hayata tutunmayı ...
Manisa’da 10 bin 500 kök kenevir ele geçirildi
YEREL HABERLER Manisa’da 10 bin 500 kök kenevir ele geçirildi
Salihli'de Çocuk Koruma Kurulu toplandı
YEREL HABERLER Salihli'de Çocuk Koruma Kurulu toplandı
Rektör Ataç 'Kendin Yap Atölyesi' açılışına katıldı
YEREL HABERLER Rektör Ataç 'Kendin Yap Atölyesi' açılışına katıldı
Selendi Nüfus Müdürlüğünden 'Adreste Nüfus Hizmeti'
YEREL HABERLER Selendi Nüfus Müdürlüğünden 'Adreste Nüfus Hizmeti'
Durdurulan araçta uyuşturucu hammaddesi ele geçirildi
YEREL HABERLER Durdurulan araçta uyuşturucu hammaddesi ele geçirildi
Tekerlekli sandalyelerine Yunusemre ile kavuştular
YEREL HABERLER Tekerlekli sandalyelerine Yunusemre ile kavuştular
Selendi’de engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye desteği
YEREL HABERLER Selendi’de engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye ...
Başkan Ergün’den çocuklara karne hediyesi
YEREL HABERLER Başkan Ergün’den çocuklara karne hediyesi
Valilik Kupası’nın birincisi Turgutlu Belediyespor oldu
YEREL HABERLER Valilik Kupası’nın birincisi Turgutlu Belediyespor ...
Manisa TSO’da ‘KOBİ Destekleri’ semineri düzenlendi
YEREL HABERLER Manisa TSO’da ‘KOBİ Destekleri’ semineri düzenlendi
Böyle vicdansızlık görülmedi: Kedi yavrusunu çöpe atmışlar
YEREL HABERLER Böyle vicdansızlık görülmedi: Kedi yavrusunu çöpe ...
Manisa’da zehir tacirlerine şafak baskını
YEREL HABERLER Manisa’da zehir tacirlerine şafak baskını
Başkan Çelik ŞEGEM öğrencilerini tebrik etti
YEREL HABERLER Başkan Çelik ŞEGEM öğrencilerini tebrik etti
Büyükşehirden zincir marketlere sıkı denetim
YEREL HABERLER Büyükşehirden zincir marketlere sıkı denetim
Aldığı plaketi oğluna verdi
YEREL HABERLER Aldığı plaketi oğluna verdi
Manisa CBÜ Rektörü Ataç'tan 'Yapay zeka' açıklaması “Batı’dan Doğu’ya Doğu’dan Batı’ya Uzanan Eğitim Köprüsü: 1. Ulusal Eğitimde Yapay Zekâ Uygulamaları” Kongresi Şanlıurfa’da gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Manisa CBÜ Rektörü Ataç'tan 'Yapay zeka' ...
Başkan Bilgin'den birlik, beraberlik ve dayanışma yemeği
YEREL HABERLER Başkan Bilgin'den birlik, beraberlik ve dayanışma ...
Yunusemreli badmintoncuların milli takım heyecanı
YEREL HABERLER Yunusemreli badmintoncuların milli takım heyecanı
Soma'da kadına şiddete müdahale eden Şen: İçinde insan sevgisi olan duyarsız kalamaz
YEREL HABERLER Soma'da kadına şiddete müdahale eden Şen: İçinde ...
Manisa BŞB'de son takviye Koray
YEREL HABERLER Manisa BŞB'de son takviye Koray
Manisa FK'da vedalar sürüyor
YEREL HABERLER Manisa FK'da vedalar sürüyor
Yerel Yönetim Reformu 3. Aşama Projeleri ödüllendirildi
YEREL HABERLER Yerel Yönetim Reformu 3. Aşama Projeleri ...