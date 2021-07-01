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Atıksu arıtma tesisleri sorunsuz çalışıyor MASKİ müsilaja karşı önlemi alıyor

İHA

Atıksu arıtma tesisleri sorunsuz çalışıyor MASKİ müsilaja karşı önlemi alıyor

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Kırkağaç Atıksu Arıtma Tesisi’nde kurulan ve atıksu verilerini anlık olarak takip altında tutan ‘Sürekli Atıksu İzleme Sistemi’ (SAİS) sistemini yerinde inceledi.
Son dönemde Marmara Denizi ile çevresinde yaşanan Müsilaj (Deniz salyası) felaketi ile bu sistemlerin öneminin gözler önüne serildiğini belirten Genel Müdür Yardımcısı Çevik, “Sürekli Atıksu İzleme Sistemi ile Atıksu Arıtma Tesislerimizin çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Başarıyla işlettiğimiz tesislerimizin arıttığı sular sayesinde Gediz Nehri ve Bakırçay değil, aynı zamanda bu nehirlerin döküldüğü yer olan Ege Denizinde deniz salyası oluşmaması için de gerekli önlemleri almaya devam ediyoruz” dedi.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, idare tarafından başarıyla işletilen Kırkağaç Atıksu Arıtma Tesisine ziyaret gerçekleştirdi. Tesiste kurulumu yapılan ve son zamanlarda Marmara Denizi’nde yaşanan Müsilaj (Deniz salyası) felaketi ile önemi bir kez daha gözler önüne serilen ‘Sürekli Atıksu İzleme Sistemi’ni yerinde inceleyen Çevik’e Manisa Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Ünal Kıykaç, MHP Kırkağaç İlçe Başkanı Halil Boğaz ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Tahsin Arslan da eşlik etti.

“Müsilaj (Deniz salyası) felaketi sistemin önemini ortaya çıkardı”
Kırkağaç Atıksu Arıtma Tesisine kurulan ‘Sürekli Atıksu İzleme Sistemi’ ile ilgili bilgi veren Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, “Evsel nitelikli atıksuların Manisamızın eşsiz doğasına ve Ege Denizine zarar vermesini önlemek için yoğun tempoda çalışıyoruz. Bu atıksuların sağlıklı biçimde arıtımı ve doğaya geri salınımı başlı başına bir süreci ifade ediyor. MASKİ Genel Müdürlüğü olarak da bu süreci yakından takip ediyoruz. ‘Sürekli Atıksu İzleme Sistemi’ (SAİS) dediğimiz sistem sayesinde arıtım sürecinde tesislerde ortaya çıkan kimyasal ve biyokimyasal parametreler anlık olarak izlenerek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veri tabanına aktarılıyor. Bakanlık tarafından analiz edilen bu ölçüm ve değerlendirmelerle çıkış suyunun alıcı ortama kavuşmadan önceki durumu sürekli takip altında tutuluyor. Bu sayede atıksularımıza ilişkin verileri yakından inceleyerek hem Manisamızın doğasını korumak hem de Ege Denizinde deniz salyası oluşmasını önlemek istiyoruz” dedi.

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