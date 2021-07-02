Kula'da 6 bin 380 öğrenci karne aldı

Manisa'nın Kula ilçesinde 20202021 eğitim öğretim yılının tamamlanmasıyla birlikte, toplam 6 bin 380 öğrenci karne aldı. Düzenlenen karne törenine katılan Kaymakam Kemal Duru, ilkokul öğrencilerini karnelerini ve hediyeleri takdim ederek, minik öğrencilere tatillerini daha iyi değerlendirmelerini diledi.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi, Manisa'nın Kula ilçesinde de 20202021 eğitim öğretim yılının tamamlanmasıyla birlikte öğrenciler karnelerine kavuştu. Kula'da toplam 6 bin 380 öğrenci karne alıp yaz tatiline başlarken, Atatürk İlkokulu'nda karne töreni düzenlendi. Düzenlenen törene, Kaymakam Kemal Duru ve protokol üyeleri de katıldı. Törende öğrencilere karnelerini ve hediyelerini takdim eden Kaymakam Kemal Duru, öğrencilerin tatilini daha verimli geçirmelerini istedi. Kitap okumanın önemine vurgu yapan Kaymakam Kemal Duru, tüm öğrencilere iyi tatiller diledi.

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