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Manisa FK, Slovenyalı orta saha oyuncusunu kadrosuna kattı Leon Sever Manisa FK'da

İHA

Manisa FK, Slovenyalı orta saha oyuncusunu kadrosuna kattı Leon Sever Manisa FK'da

20212022 sezonunda TFF 1. Lig’de mücadele edecek olan Manisa Futbol Kulübü, 23 yaşındaki Slovenyalı orta saha oyuncusu Leon Sever ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı.
Kulüp binasında gerçekleşen imza töreninde Manisa FK Başkanvekili Engin Anlı ve Sportif Direktör Serkan İşyapan yer aldı. Törende konuşan ve kulüp tarihinin ilk yabancı oyuncusu olan Leon Sever, “Buraya geldiğim için çok mutluyum. Manisa FK için antrenmanlarda, maçlarda elimden gelen her şeyi yapacağım. Hepimizin ortak hedefi olan Süper Lig için takımıma yardım edeceğim. Manisa FK’nın ilk yabancı futbolcusu olduğum için onur duydum. Kulübün ilk yabancı futbolcusu olarak elimden gelenin en iyisini yapacağım. İlk defa Türkiye’ye geliyorum. Manisa çok büyük ve güzel bir şehir. Buradaki insanların futbolu çok sevdiğini gördüm ve elimizden gelenin en iyisini yapıp onları mutlu etmek istiyoruz” dedi.
Leon’un takıma önemli katkılar sağlayacağını ifade eden Sportif Direktör Serkan İşyapan ise “Manisa Futbol Kulübü olarak tarihimizdeki ilk yabancı oyuncumuz ve bu bizim için çok mutluluk verici. Leon, çok uzun zamandır takip ettiğimiz ve bildiğimiz bir oyuncu. Ben inanıyorum ki Leon bizimle çok daha ilerleyecek ve takımımızla birlikte çok daha büyüyecek. Potansiyeli olan çok genç bir oyuncu. Kendisine başarılar diliyorum. Takımımız ve kendisi için hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
Leon’un kulüp tarihi için önemli bir transfer olduğunu vurgulayan Başkanvekili Engin Anlı, “Leon Manisa Futbol Kulübü tarihinin ilk yabancı futbolcusu. Hem bugün hem de yıllar sonra bile Leon bizim için çok özel ve önemli olacak. İnşallah bu sezon sergileyeceği performansla ne kadar doğru bir hamle yaptığımızı bizlere göstermiş olacak. Takip ettiğimiz bir futbolcuydu. Henüz genç diyebileceğimiz bir yaşta ve büyük potansiyele sahip bir oyuncu. Burada göstereceği performansla belki de Slovenya milli takımımın havuzuna girebilecek bir oyuncu. Her iki ayağını da çok iyi şekilde kullanabiliyor. Genç yaşına rağmen Slovenya Süper Lig’inde 2 sezonda 70 maç oynamış bir isim. Potansiyeli büyük bir oyuncu transfer ettik. Umarım Manisa’ya ve Manisa Futbol Kulübü’ne çok çabuk adaptasyon sağlar. İki gündür aramızda ve çok pozitif bir kişiliği olduğunu gördük. Buraya geldiği için mutlu. Bunu beden dilinden de çok rahatlıkla anlayabiliyoruz. İnşallah hem Leon için hem de Manisa Futbol Kulübü için her şey çok iyi olur. Her iki taraf için de hayırlısı olsun” dedi.

Leon Sever kimdir?
Manisa Futbol Kulübü'nün tarihindeki ilk yabancı oyuncusu olan Leon Sever, 9 Nisan 1998 yılında dünyaya geldi. Profesyonel kariyerine 20162017 sezonunda Slovenya’nın en üst ligi olan Prva Ligi ekibi FC Koper’de başlayan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, 20172018 Slovenya 2. Lig takımı NK Tabor Sezana’ya transfer oldu. Leon Sever, 20182019 yılında takımıyla şampiyonluk yaşayarak yeniden Prva Lig’ine yükselme heyecanı yaşadı. NK Tabor, sezona formasıyla 4 sezonda 133 resmi karşılaşmaya çıkan Leon Sever, 22 kez fileleri havalandırdı.

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