Kurban bağışları ihtiyaç sahiplerine aş olacak

Turgutlu Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yılda Kurban Bayramı’nda ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürecek bir proje başlattı. Turgutlu Belediyesi “Sizden gelen bağışlarla aş olalım sofralara” projesiyle geliri olmayan veya dar gelirli ailelere Aşevi ve Hayır Merkezi aracılığı ile bağışlanan kurbanlıkları ulaştırılacak.

Hayata geçirdiği sosyal ve yardım projeleriyle vatandaşların her an yanında olan Turgutlu Belediyesi, Kurban Bayramı’nda da ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyor. “Sizden gelen bağışlarla aş olalım sofralara” projesini başlatan Turgutlu Belediyesi, Aşevi ve Hayır Merkezi aracılığıyla hayırseverler tarafından bağışlanan kurbanlıkları ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırarak sofralarda bayram sevincinin yaşanmasına vesile olacak.

Kurban bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar bağışlarını Aşevi ve Hayır Merkezine canlı, kilo ve nakdi olarak yapabilirler. Bu yılki kurban bağış bedeli ise 1750 TL olarak belirlendi.

“Sizden gelen bağışlarla aş olalım sofralara” projesiyle ilgili konuşan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Bu bayramda yardım bekleyen ihtiyaç sahibi ailelerimize umut olalım, yüzlerini güldürelim. Bayramın asıl güzelliği paylaşma ve dayanışma kültürünün hakim olmasıdır. Sizler de ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin yüzünde gülümsemeye neden olmak için bağışta bulunabilirsiniz. Kurban bağışında bulunmak isteyen vatandaşlarımızı tercihlerine göre et veya maddi olarak Aşevi ve Hayır Merkezimize bağış yapmaya, gönlümüzdeki sevgiyi paylaşmaya davet ediyorum. Projemize sağlayacağı desteklerden dolayı hayırseverlerimize şimdiden teşekkürlerimi sunuyor, hayırlı bayramlar diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.