Anız yangını ormana sıçradı



Kamil AKYOL/DEMİRCİ (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Demirci ilçesinde, bir tarlada anızların yakılması sırasında çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Demirci ilçesine bağlı İcikler Mahallesi'ndeki bir tarlada çıktı. Ormanlık alana yakın tarladaki yakılan anızların neden olduğu yangına; 1 uçak, 8 helikopter ve 40 arazöz ile müdahale ediliyor. Demirci Kaymakamı Adem Kaya da yangın alanında incelemelerini sürdürüyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Demirci Kamil AKYOL

2021-07-02 18:52:22



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