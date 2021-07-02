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Anız yangını ormana sıçradı (2)- Yeniden

DHA

Anız yangını ormana sıçradı (2)- Yeniden


Ersan ERDOĞANKamil AKYOL/MANİSA, (DHA)MANİSA'nın Demirci ilçesinde, bir tarlada anızların yakılması sırasında çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale ile yaklaşık 6 saatlik çalışmayla söndürüldü. Yangında 13 hektarlık alandaki ağaçların zarar gördüğü öğrenildi.
Yangın, saat 15.00 sıralarında Demirci ilçesine bağlı İcikler Mahallesi´ndeki bir tarlada çıktı. Ormanlık alana yakın tarlada yakılan anızların neden olduğu yangına; 1 uçak, 8 helikopter ve 40 arazöz ile müdahale edildi. Yangın, yaklaşık 6 saatlik çalışmaların ardından kontrol altına alınarak, söndürüldü. İlk belirlemelere göre 13 hektarlık alandaki ağaçlar zarar gördü. 
Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, helikopter ile yanan bölgede incelemelerde bulundu. Vali Karadeniz´e, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım da eşlik etti. DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN Kamil AKYOL
2021-07-02 23:03:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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