Anız yangını ormana sıçradı (2)- Yeniden

Ersan ERDOĞANKamil AKYOL/MANİSA, (DHA)MANİSA'nın Demirci ilçesinde, bir tarlada anızların yakılması sırasında çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale ile yaklaşık 6 saatlik çalışmayla söndürüldü. Yangında 13 hektarlık alandaki ağaçların zarar gördüğü öğrenildi.
Yangın, saat 15.00 sıralarında Demirci ilçesine bağlı İcikler Mahallesi´ndeki bir tarlada çıktı. Ormanlık alana yakın tarlada yakılan anızların neden olduğu yangına; 1 uçak, 8 helikopter ve 40 arazöz ile müdahale edildi. Yangın, yaklaşık 6 saatlik çalışmaların ardından kontrol altına alınarak, söndürüldü. İlk belirlemelere göre 13 hektarlık alandaki ağaçlar zarar gördü.
Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, helikopter ile yanan bölgede incelemelerde bulundu. Vali Karadeniz´e, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım da eşlik etti. DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN Kamil AKYOL
2021-07-02 23:03:07
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