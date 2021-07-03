Sarıgöl’de makilik alanda yangın

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde makilik alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın sabah saatlerinde Selimiye Mahallesi mevkiindeki makilik alanda çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda orman yangın söndürme ve Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede yangın bölgesine gelen ekipler alevlere müdahale ederek, kontrol altına aldı. Çıkan yangında yaklaşık 3 dönümlük makilik alan zarar gördü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.