Modifiye otomobil tutkunları Salihli’de buluşuyor

Salihli Belediyesi ve Cadde Tuning 1879 işbirliğinde 4 Temmuz Pazar günü düzenlenecek olan 3. Fest Modifiye Fuarı, modifiye tutkunlarını buluşturacak.

Manisa’nın Salihli ilçesi modifiye otomobil tutkunlarına ev sahipliği yapacak. Uluslararası Trap ve Skeet Atış Poligonunda gerçekleşecek olan fuarda, desibel, güzellik, ticari güzellik yarışmaları, DJ performansı ve sponsor tanıtımları yapılacak. 3. Fest Modifiye Fuarı’na verdiği katkılardan dolayı Belediye Başkanı Zeki Kayda’ya tüm üyeleri adına teşekkür eden Salihli Cadde Tuning 1879 Başkanı Abdullah Özoruç, “Modifiye araç ve Tuning buluşmalarının bu yıl üçüncüsünü düzenliyoruz. Otomobili kişisel zevklere göre yapılandırmak, motor gücünü artırmak, fren sistemini güçlendirmek, dış görünüşü değiştirmek, kısaca araca farklı ve hızlı bir kimlik kazandırmak amacıyla yapılan işlemlerin tümü, tuning ve modifiye çatısı altında toplanır. Modifiye edilmiş her otomobil farklı bir kişilik kazanır ve aynı marka ve modelde olan diğer araçlardan kolayca ayırt edilebilir. Herkes burada araçlarını tanıtarak etkinliğe renk katıyor. Modifiye araç, aslında bir tutku. İnsanlar araçlarına özel ilgi gösteriyorlar Türkiye’nin birçok ilinden yüzlerce katılımcının geleceği 3. Fest Modifiye Fuarı’na tüm modifiye araç tutkunlarını bekliyoruz. Bizlere sağladığı tüm desteklerinden dolayı Zeki Başkanımıza teşekkür ederim” dedi.

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