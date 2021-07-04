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Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA´nın Salihli ilçesinde, TIR'ın altında kalan elektrikli bisiklet sürücüsü Murat Sarıyat (42) hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde İzmir-Ankara Karayolu Caferbey Mahallesi yol kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, İzmir istikametinden Ankara istikametine seyir halinde olan Erdal D. (49) yönetimindeki 45 ADT 485 plakalı otomobile, Caferbey Mahallesi yol kavşağında Murat Sarıyat yönetimindeki elektrikli bisiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Sarıyat´a, Ahmet A. (55) idaresindeki 20 YN 169 plakalı TIR çarptı. Sarıyat, TIR'ın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Sarıyat´ın cansız bedeni, Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Kaza nedeniyle İzmirAnkara Karayolu ise yaklaşık bir saat trafiğe kapalı kaldı. Araçların kaldırılması ile trafik akışı normale döndü. DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI

2021-07-04 00:57:24



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