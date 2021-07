Dere yatakları MASKİ ile güvenli hale geldi

Manisa’nın doğal çevresini korumak ve daha yaşanılabilir bir Manisa için çalışmalarını sürdüren Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, bugüne kadar 622 mahallede 936 kilometrelik dere temizliği ile 436 mahallede dere ıslah çalışması gerçekleştirdi.

MASKİ Genel Müdürlüğü, bugüne kadar dere yataklarının vatandaşların günlük hayatını olumsuz etkilememesi adına önemli çalışmalar gerçekleştirdi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, 15 Milyon TL yatırım yapıldı. Çalışmalar kapsamında bugüne kadar 622 mahallede 936 kilometrelik dere temizliği gerçekleştirilirken, 436 mahallede su akışının sağlıklı hale getirilmesi amacıyla dere ıslah çalışması yapıldı. Islah çalışmalarının yanı sıra, 30 kilometrelik korkuluk işi yapıldı. MASKİ ekipleri dere yataklarını rüsubattan arındırmış olmanın yanında motor kaskı, koltuk takımı, klozet ve telefon direğine kadar birçok yabancı maddeyi derelerden uzaklaştırdı. Öncelik sırasına göre belirlenen noktalara yaklaşık olarak 3 kilometrelik menfez montajı yapılarak, hem vatandaşların can ve mal güvenliği sağlandı hem de tarım arazilerinin olumsuz etkilenmesinin önüne geçildi. Mahalleler arası yol geçişlerini güvenli hale getirmek ve ulaşım sorununu da çözmek adına 363 noktada 6 kilometrelik koruge boru çalışması yapıldı. Doğal çevreyi koruma altında tutmak için yapılan çalışmalar ile dere yatakları vatandaşın sorunu haline gelmekten çıkarıldı.



“Önceliğimiz gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak”

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ergün, daha sağlıklı bir çevre ile vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla dere ıslah ve temizlik çalışmalarının büyük önem arz ettiğini belirtti. Başkan Ergün, “Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana nefes alan, daha yaşanılabilir bir kent oluşturmak adına var gücümüzle çalışıyoruz. 1 milyon 400 bin nüfusu barındıran 17 ilçemizdeki derelerde ıslah, menfez, korkuluk ve temizlik çalışmaları gerçekleştirdik ve bu çalışmalarımız artan bir ivme ile sürüyor. Taşkın tehlikesi olan yerleri öncelik sırasına alarak bu doğrultuda çalışmalarımızı yaptık. Bugüne kadar 622 mahallede 936 kilometrelik dere temizliği yaparak su akışını sağlıklı hale getirdik. 30 kilometrelik korkuluk, 5 kilometrelik betonarme kesitli dere ıslahı çalışmalarının yanı sıra 824 bin ton rüsubatı bertaraf ettik. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini koruma altına aldık, almaya devam ediyoruz. Gelecek nesillere daha sağlıklı ve yaşanılabilir bir Manisa oluşturmak için gece gündüz demeden hizmet ve yatırımlarımıza devam edeceğiz” dedi.

