Gediz Çayı’nda erkek cesedi bulundu

Manisa’nın Kula ilçesinde Gediz Nehri’ne akan çayın geçtiği Hoca Seyfettin Köprüsü altında bir erkek cesedi bulundu. Serinlemek için girdiği suda boğulduğu tahmin edilen gencin cesedinin yaklaşık 2 gündür suda olduğu tahmin ediliyor.

Manisa’nın Kula ilçesinde KulaSelendi eski yolunda seyir halindeki vatandaşlar, Gediz Nehri’ne akan çayın üzerinde bir ceset olduğunu fark edip durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, çevrede yaptıkları araştırmada cesedin yaklaşık 30 metre ilerisindeki kayalıklar üzerinde Seyhan Argaç’a (26) ait eşyaları buldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekiplerince Argaç’ın cesedi karaya çıkarılırken, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı ilk incelemeye göre cesedin yaklaşık 2 gündür suda olduğu belirtildi. Yapılan ilk incelemelerin ardından gencin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, Seyhan Argaç’ın serinlemek için suya girdiğini ve akıntıya kapılarak yaşamını yitirdiğini tahmin ediyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma geniş kapsamlı olarak sürüyor.

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