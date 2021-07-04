Gediz Çayı’nda erkek cesedi bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gediz Çayı’nda erkek cesedi bulundu

İHA

Gediz Çayı’nda erkek cesedi bulundu

Manisa’nın Kula ilçesinde Gediz Nehri’ne akan çayın geçtiği Hoca Seyfettin Köprüsü altında bir erkek cesedi bulundu. Serinlemek için girdiği suda boğulduğu tahmin edilen gencin cesedinin yaklaşık 2 gündür suda olduğu tahmin ediliyor.
Manisa’nın Kula ilçesinde KulaSelendi eski yolunda seyir halindeki vatandaşlar, Gediz Nehri’ne akan çayın üzerinde bir ceset olduğunu fark edip durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, çevrede yaptıkları araştırmada cesedin yaklaşık 30 metre ilerisindeki kayalıklar üzerinde Seyhan Argaç’a (26) ait eşyaları buldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekiplerince Argaç’ın cesedi karaya çıkarılırken, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı ilk incelemeye göre cesedin yaklaşık 2 gündür suda olduğu belirtildi. Yapılan ilk incelemelerin ardından gencin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, Seyhan Argaç’ın serinlemek için suya girdiğini ve akıntıya kapılarak yaşamını yitirdiğini tahmin ediyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma geniş kapsamlı olarak sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çalınan koç ve koyunlarına 60 gün sonra kavuştu
YEREL HABERLER Çalınan koç ve koyunlarına 60 gün sonra kavuştu
Gördesli üreticiye Manisa Büyükşehir Belediyesinden destek
YEREL HABERLER Gördesli üreticiye Manisa Büyükşehir Belediyesinden ...
Yuntdağı’nda yol çalışmaları Aigai’den başladı
YEREL HABERLER Yuntdağı’nda yol çalışmaları Aigai’den başladı
Üretici ve ikinci el eşya pazarı pazar günü açıldı
YEREL HABERLER Üretici ve ikinci el eşya pazarı pazar günü açıldı
Dere yatakları MASKİ ile güvenli hale geldi
YEREL HABERLER Dere yatakları MASKİ ile güvenli hale geldi
Sarıgöl’de mezarlıklar güvenli hale getirildi
YEREL HABERLER Sarıgöl’de mezarlıklar güvenli hale getirildi
MASKİ’den Kayacık Mahallesi dere çalışması
YEREL HABERLER MASKİ’den Kayacık Mahallesi dere çalışması
Okul müdüründen kurumu ve öğrencileri için tarla ekimi
YEREL HABERLER Okul müdüründen kurumu ve öğrencileri için tarla ...
Kasapoğlu: Kadınların öncü misyonuyla spordaki geleceğimiz çok daha güçlü olacak (2)
YEREL HABERLER Kasapoğlu: Kadınların öncü misyonuyla spordaki ...
Bakan Kasapoğlu'ndan memleketi Kula'ya gece çıkarması
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu'ndan memleketi Kula'ya gece çıkarması
Salihli'de TIR'ın altında kalan bisikletli öldü
YEREL HABERLER Salihli'de TIR'ın altında kalan bisikletli öldü
Manisa’da tırın altında kalan elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Manisa’da tırın altında kalan elektrikli bisiklet ...
Turgutlu'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Turgutlu'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Kula'da kaçak kazı operasyonu:1 kişi suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Kula'da kaçak kazı operasyonu:1 kişi suçüstü ...
Manisa itfaiyesi 6 aylık verileri paylaştı, anız ve ot yangınlarına karşı uyardı
YEREL HABERLER Manisa itfaiyesi 6 aylık verileri paylaştı, anız ve ...
Emin Kaçar'ın adı Şehzadeler'de yaşatılacak Şehzadeler Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Emin Kaçar'ın adı Şehzadeler'de ...
Manisa’da otomobilden 94 şişe kaçak içki çıktı
YEREL HABERLER Manisa’da otomobilden 94 şişe kaçak içki çıktı
Akhisar'da çalınan koyunlar bulunarak sahiplerine teslim edildi
YEREL HABERLER Akhisar'da çalınan koyunlar bulunarak sahiplerine ...
Modifiye otomobil tutkunları Salihli’de buluşuyor
YEREL HABERLER Modifiye otomobil tutkunları Salihli’de buluşuyor
Sarıgöl’de makilik alanda yangın
YEREL HABERLER Sarıgöl’de makilik alanda yangın
Manisa’da lavanta hasat şöleni İş kadını Çiğdem Ergelen: “Lavanta cenneti yapmak istiyoruz” Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam: “Lavanta anlam kazanıyor”
YEREL HABERLER Manisa’da lavanta hasat şöleni İş kadını Çiğdem ...
Somaspor 12 Temmuz'da başlıyor
YEREL HABERLER Somaspor 12 Temmuz'da başlıyor
Anız yangını ormana sıçradı (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Anız yangını ormana sıçradı (2)- Yeniden
Manisa'da 475 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
YEREL HABERLER Manisa'da 475 kök kenevir bitkisi ele geçirildi