MASKİ’den Demirci'ye yeni sondaj kuyusu

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yaz mevsiminde Demircili vatandaşların içme suyu sıkıntısı yaşamaması için ilçe merkezine yeni bir sondaj kuyusu daha açtı. Analizlerinin yapılması için numune alımı da gerçekleştirilen sondajdan saniyede 6 litre verime sahip su elde edildi.

MASKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşların içme suyu sorunu yaşamaması için çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, Demirci ilçe merkezinin içme suyu kapasitesini yükseltmek için çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Yürütülen çalışmalar ile birlikte 300 metre derinlikte açılan yeni sondajdan saniyede 6 litre verime sahip su elde edildi.

Mahalleye içme suyu konusunda ilave sondaj kuyusu kazandırıldığını belirten Akıncılar Mahalle Muhtarı Nurullah Emekli, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e çok teşekkür ediyorum. Hizmette hiçbir zaman ayrım yapmadan mahallelerimize en güzel çalışmaları getirdi. İçme suyu konusunda da Demirci merkezimize ilave yeni bir sondaj kuyusu açıldı. Hayırlısı ile artık su sıkıntısı çekmeyeceğiz” dedi.

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