Yunusemre'de muhtarlara ilk yardım eğitimi veriliyor

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Üçpınar Mahallesi’nde muhtarlara yönelik düzenlenen temel ilk yardım eğitimine katıldı.

Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi, Yunusemre Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Muhtarlar Derneği anlamlı bir projeye imza attı. Merkezefendi Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri biriminde çalışan sağlık memuru Nurullah Şengül’ün hazırlayıp başvurduğu, Avrupa Birliği Projesi Öğren ve Yaşat Projesi ile Yunusemre’de Yuntdağı’nın dağlık yerleşkesinde yaşayan 52 mahallede muhtarlara ve mahallede ikamet eden aza, bakkal, kahveci gibi vatandaşların da katıldığı 2 günlük teorik ve pratik eğitim veriliyor. Merkezefendi Devlet Hastanesi Acil Serviste görevli Uzman Doktor Çağdaş Can tarafından verilen temel ilk yardım eğitimi Üçpınar Mahallesi ile devam etti. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi eğitime katılan muhtarlarla bir araya geldi. Eğitimde emeği geçenleri tebrik eden Başkan Çerçi, belediye olarak bu tür programları destekleyeceklerini kaydetti. Eğitimini tamamlayan muhtarlara ve eğitime katılanlara katılım belgeleri 28 Temmuz’da Merkezefendi Devlet Hastanesi konferans salonunda verilecek. Projeye katkı olarak eğitim alan tüm muhtarlara içerisinde ilk yardımın yapılabileceği tıbbi gereçlerin yer aldığı ecza dolabı teslim edilecek.

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