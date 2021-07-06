Dere yatağında mahsur kalan yaralı martıyı itfaiye kurtardı

Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Serkan ÖZDEMİR/ MANİSA , (DHA)- MANİSA´nın Yunusemre ilçesinde, dereye yatağında mahsur yalan martı, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Yunusemre´nin Cumhuriyet Mahallesi´nde yaralı martı derede yatağında mahsur kaldı. Martının sesini duyan çevre sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Amirliği ekipleri martıyı bulunduğu yerden kurtardı. Yaralı martı itfaiye ekipleri tarafından tedavisi yapılmak üzere veteriner kliniğine götürüldü. DHA-Genel Türkiye-Manisa Serkan ÖZDEMİR

2021-07-06 08:08:45



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.