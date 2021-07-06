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Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı'nda ilk imzalar antrenörlerden

İHA

Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı'nda ilk imzalar antrenörlerden

Tarihinde ilk kez voleybolda Kadınlar 2. Ligi’nde mücadele edecek olan Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı'nda Başantrenör Erdal Kurç ve Yardımcı Antrenör Yener Baştürk ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.
Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediyespor Asbaşkanı Fırat Honaz’ın makamında gerçekleşen imza töreninde uzun yıllardır Turgutlu Belediyesi voleybol takımı altyapılarında antrenörlük görevinde bulunan Erdal Kurç ve Yener Baştürk ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.
İmza töreninde konuşan Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, “Kadın basketbol takımımızdan sonra kadın voleybol takımımızda liglerde mücadele etmeye başlayacak. Altyapı seviyesinde önemli bir birikimi olan bir takımdık. Kendi yetiştirdiğimiz oyucularla beraber ligi tanıyan oyunculardan oluşturacağımız bir takımla ilk kez 2. ligde mücadele edeceğiz. Yapacağımız işlerle lige renk katacağımızı düşünüyoruz. Ayrıca en önemli amaçlarımızdan bir tanesi altyapımızdan yetişen oyuncuları a takım seviyesine ulaştırmak olacak. Öz kaynaklarımızla bu ligde kalıcı hale gelmek istiyoruz. Hocalarımız yıllardır hem belediyede çalışan hem de bu ligleri tanıyan antrenörler. Hem hocalarımıza hem de camiamıza hayırlı olsun” şeklinde konuştu.
Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Erdal Kurç ise “Uzun yıllardır Turgutlu Belediyesi altyapısında Yener hocamla birlikte görev alıyorduk. Öncelikle lig takımı kurarak bizlere bu seviyede mücadele etme şansı tanıyan Çetin Akın başkanımız ve başkan yardımcımız Fırat Honaz’a teşekkür ederiz. Turgutlulu oyuncular ve ligi tanıyan oyunculardan oluşturacağımız kadromuzla önceliğimiz bu ligi tanıyıp bu seviyede kalıcı hale gelmek olacak. Ligin önemli takımlarından biri olacağımızı düşünüyoruz” dedi.

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