Yunusemre Belediyesi Kent Tiyatrosu kursları başlıyor

Yunusemre Belediyesi Kent Tiyatrosu, yaz tatilini eğlenceli ve öğretici bir aktivite ile taçlandırmak isteyenler için drama kursları düzenleyecek.

Yunusemre Belediyesinin ücretsiz yaz okulu kurslarına bir yenisi daha eklendi. Yunusemre Belediyesi Kent Tiyatrosu 19 Temmuz19 Eylül tarihleri arasında yaz tatilini eğlenceli ve öğretici bir aktivite ile geçirmek isteyenler için drama kursları düzenleyecek. Ücretsiz olarak düzenlenecek kurslara 810 yaş, 1113 yaş, 1417 yaş grubu çocuk ve gençler başvurabilecek. Ayrıca 18 yaş ve üzeri vatandaşlar için de tiyatro ve oyunculuk kursu sınıfları açılacak. 15 yaş ve üzeri için de diksiyon ve drama yazarlık kursu için başvurular başladı. Pandemi kuralları gereğince sınırlı kontenjana sahip kurslar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşların çağrı merkezi numaralarından arayabileceği vurgulandı.

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