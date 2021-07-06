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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kontrolden çıkan otomobil refüje devrildi

İHA

Kontrolden çıkan otomobil refüje devrildi

Manisa'nın Kula ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki refüje devrildi. Çevredeki bir benzin istasyonunun güvenli kameralarına yansıyan kazada, otomobil sürücüsü ve yanındaki eşi yaralandı.
Kaza saat 14.00 sıralarında İzmirAnkara D300 karayolu Sandal Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir yönünden Uşak yönünde doğru seyir halinde olan Mehmet A. (72) idaresindeki 10 BFH 68 plakalı Dacia marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi ile kontrolden çıktı. Karayolunda bir süre savrulan otomobil, yol kenarındaki refüje devrilerek durabildi. Kaza sonucu otomobil sürücüsü Mehmet A. (72) ile yanında yolcu olarak bulunan eşi Hatice A. (67) yaralandı. Araç içerisinden çevredeki vatandaşların da yardımıyla çıkarılan yaşlı çift, olay yerine gelen ambulanslarla ilk müdahalelerin ardından Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan kaza, çevredeki bir benzin istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin refüje devrildiği ve çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu görülüyor.
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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