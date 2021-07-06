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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Ergün'den Demirci'ye müjde

İHA

Başkan Ergün'den Demirci'ye müjde

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Demirci Muhtarlar Derneği Başkanı ve Söğütcük Mahalle Muhtarı Mustafa Çiftçi ile Tekeler, Şehreküstü, Kuzeyir ve İcikler mahalle muhtarlarını makamında konuk etti. Demirci'nin arıtma tesisi, kanalizasyonu ve içme suyu için SUKAP kapsamında ihale noktasına gelindiğini ve EKAP'tan gün alınacağını belirten Başkan Ergün, asfalt noktasında da 2021 yılında 151 kilometre çalışma yapılarak Demirci'de Büyükşehir Belediyesi'nin değmediği yolun kalmayacağını ifade etti.
Demirci Muhtarlar Derneği Başkanı ve Söğütcük Mahalle Muhtarı Mustafa Çiftçi, Tekeler Mahalle Muhtarı Abdurrahman Ünlü, Şehreküstü Mahalle Muhtarı Mehmet Dinçer, Kuzeyir Mahalle Muhtarı Arif Çimen ve İcikler Mahalle Muhtarı Hüseyin Dönmez ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ziyarette bulundu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Muhtarlık Hizmetleri Daire Başkanı Ergün Aksoy ve Demirci Muhtarlık Hizmetleri Şube Müdürü Gökhan Aslan'ın da hazır bulunduğu ziyarette, mahalle muhtarları Başkan Ergün'e çeşitli hediyeler takdim etti. Dernek olarak göreve yeni başladıklarını dile getiren Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Çiftçi, "Allah razı olsun. Sizin sayenizde yollarımız yapılıyor. Köy yollarımızda da az bir şey kaldı. Bu sene o da bitti mi tozdan kurtulacağız. Kirazlarımızın bu sene meyvesini aldık. O yollar asfaltlanmamış olsaydı kiraz bu fiyatları bulmazdı. Yol asfaltlandı, şükürler olsun rabbime bu sene güzel bir şey yakaladık sizlerin sayesinde. Yeni hizmet binası için de bir Manisalı olarak ayrıca teşekkür ediyoruz. Manisa'ya önemli bir eser kazandırdınız" dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de Mustafa Çiftçi'ye görevinde başarılar diledi. Demirci halkına da müjde veren Başkan Ergün, "Bu ay içerisinde hayırlısıyla Demirci'nin arıtma tesisi, kanalizasyonu ve içme suyu SUKAP kapsamında Ankara'da ihalesi yapılma noktasına geldi. 20162017 yılından bu yana takip ettiğimiz bir yatırım. Çok şükür artık ihale bacağına gelindi. EKAP'tan günü alınıyor. Sizle birlikte bir de Selendi yapılacak. Sarıgöl'ün yapıldı, başladı yatırımlar. Sonra Köprübaşı'na sıra geliyor. Diğer ilçelerimizde bu arıtmalarımızı zaten yapmıştık. Bu ilçelerimizi de bitirdiğimizde çevreyi koruyan bir il olmanın gururunu hep birlikte yaşayacağız. Yapılırken biraz zahmetli oluyor ama bittiği zaman güzel olacak. Önümüzdeki 50 yılı kurtaracak önemli yatırımlar" diye konuştu.
Manisa'nın bin 89 tane mahallesinin olduğunu belirten Başkan Ergün, il genelinde gerçekleştirilen altyapı ve üstyapı çalışmaları hakkında da bilgiler aktardı. Başkan Ergün, "Şu ana kadar 200'ün üzerinde mahallenin altyapı ve üstyapılarını bitirdik. Şu anda 2627 tane beldede imalatlar devam ediyor. 17 tane daha gelecek. İhale günü alınmak üzere. Gönlümüz bütün mahallelerimizin altyapı ve üstyapılarını yenilemek. Elimizi bütün ilçelerimize hakkaniyet çerçevesinde değdirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Demirci'de Değmediğimiz Yol Kalmayacak"
Manisa Büyükşehir Belediyesi'nce Demirci'ye 55 milyon 394 bin, MASKİ'nin ise 45 milyon 211 bin lira olmak üzere 100 milyon lira yatırım yapıldığını belirten Başkan Ergün, "Bunların içinde asfalt çalışmalarına baktığımız zaman ise Demirci'deki 477 kilometrelik yol ağımızın mevcut. Bugüne kadar yapılan yol çalışması 395 kilometreyi buldu. Net yapılan yol çalışması ise 321 kilometre. Çalışma yapılmayan 156 kilometrelik gözüken yer var. 2021 yılında da planlanan yol çalışması 151 kilometre. Aynı güzergahta tekrarlayan yol çalışmamız 64 kilometre. İlk defa yol çalışması yapılan yol da 87 kilometre. Yani bu sene Demirci'nin değmediğimiz yolu kalmamış oluyor" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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