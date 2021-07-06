Turgutlu Belediyesi hizmet binasında aşı uygulaması devam ediyor

Turgutlu Belediyesi hizmet binasında sağlık çalışanları tarafından aşı uygulaması devam ediyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile mücadele kapsamında aşı uygulaması dün itibariyle Turgutlu Belediyesi hizmet binasında başladı. Turgutlu Belediyesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile randevusu olmayıp aşı sırası gelen vatandaşlara belediye hizmet binasında Biontech ve Sinovac aşıları yapılıyor. 7 Temmuz Çarşamba gününe kadar sürecek olan aşı uygulaması saat 10.0016.00 saatleri arasında yapılacak.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, belediye hizmet binasında görevli sağlık çalışanlarıyla bir araya gelerek, pandemi boyunca gösterdikleri emek ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Başkan Akın, “Korona virüs salgınının bir an önce sona ererek normal hayatımıza dönebilmemiz için aşı yaptırmamız çok önemli. Turgutlu Belediyesi olarak üzerimize düşen görevi yerine getirmekten ve vatandaşlarımızın en hızlı şekilde aşılanmasına vesile olmaktan dolayı çok mutluyuz. Ayrıca pandemi sürecinin en başından beri fedakarca çalışan sağlık çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür ederim” dedi.

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