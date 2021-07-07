Alaşehir'de drone destekli uyuşturucu operasyonu; 1 gözaltı

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Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen drone destekli uyuşturucu operasyonunda 313 kök kenevir ile 36 kök kurutulmuş kenevir ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri, Kozluca Mahallesi Memeli mevkiinde 3 kişinin arazilerinin üst kısmında, ormanlık alan içerisine iki ayrı noktaya kenevir ekimi yaptıkları bilgisini aldı. Bölgede drone ile havadan inceleme yapan ekipler, 2 ayrı noktada boyları 250 santimetre ile 300 santimetre arasında değişen, bakımları yapılmış 313 kök kenevir bitkisi ve 36 kök kurutulmuş kenevir bitkisi olduğunu belirledi. Ekiplerce kenevir bitkilerine el konulurken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise elektronik terazi ele geçirildi. Ekipler S.K. (39) isimli şüpheliyi gözaltına alırken, işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Alaşehir Nurettin DOĞAN

2021-07-07 01:23:17



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