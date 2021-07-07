Yunusemre Belediyesinde yüzme kursları başladı

Yunusemre Belediyesi’nin çocukların yaz aylarında keyifli vakit geçirebilmeleri için açtığı yaz spor okulu kursları başladı.

Yunusemre Belediyesi’nin çocukların yaz aylarını sporla değerlendirmesi amacıyla başlattığı yaz spor okulu kursları kapılarını öğrencilere açtı. Kurslardan en büyük ilgiyi yüzme branşı görürken, 6 13 yaş arasındaki öğrenciler hem yüzme öğreniyor hem de tatilin keyfini sürüyor. Muradiye Sosyal Tesislerinde verilen kursta öğrencilerle bir araya gelen Yunusemre Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Abdullah Can, kursların yaz süresince devam edeceğini belirtti. Can konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Tüm hijyen koşullarına uyularak Muradiye Sosyal Tesislerimizde yüzme kurslarımız başladı. Haftanın 4 günü 2 seans, olmak üzere uzman antrenörlerimizin ve ekibimizin gözetimi altında çocuklarımıza eğitimlere başladık. Kayıtlarımız devam ediyor. Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’ye bizlere bu imkanı sağladığı için teşekkür ederiz” dedi.

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