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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehzadeler Belediyesinin son 6 aylık hizmetleri anlatıldı

İHA

Şehzadeler Belediyesinin son 6 aylık hizmetleri anlatıldı

Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara başkanlığında yapılan İlçe İdare Kurulu Toplantısı’na katılan Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kavas, Şehzadeler Belediyesinin 2021 yılının ilk altı ayında yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Şehzadeler İlçe İdare Kurulu Toplantısı Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara başkanlığında kamu kurum ve kuruluşlarının müdürlerinin katılımı ile yapıldı. Toplantıda Şehzadeler Belediyesini temsilen Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kavas hazır bulundu. Kamu hizmetlerinin sunumunda kalitenin arttırılması, vatandaş memnuniyeti, insan odaklı hizmet anlayışının tesis edilmesi, kamu hizmetlerinde etkinlik, tasarruf ve verimliliğin arttırılması, yatırımların izlenmesi, yeni yapılacak yatırımların planlanması ve hizmet sunumunda varsa aksayan yönlerin tespiti ve giderilmesi, emniyet ve asayiş hizmetlerinin etkin şekilde devamlılığının sağlanması gibi konular ile gündemdeki diğer konular görüşüldü.
Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kavas, Şehzadeler Belediyesinin 2021 yılının ilk altı ayında yaptığı çalışmalar hakkında Kaymakam Çaykara’ya bilgi verdi.
Şehzadeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Yardımcısı Kavas, “Park, yeşil alan, sokak ve muhtelif yerlere 17 bin 555 adet ağaç ve ağaççık, 41 bin 82 adet mevsimlik çiçek dikimi yapıldı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak sorumluluk bölgemizde bulunan 67 mahallede rutin olarak budama, ot biçme, sulama ekim, dikim işlemleri yapılmaktadır. İlçe parklarında 3 bin kg çim tohumu kullanılarak yaklaşık olarak 30 bin metrekarelik muhtelif parkların çimleri revize edildi. Park, yeşil alan ve sokaklarda bulan ağaç ve çalı gruplarında oluşan hastalık ve zararlılarla mücadele içinde ilaçlama yapılmaktadır. Sokak araları ve kaldırımlardaki yabancı otlarla mücadele için yabancı ot ilaçlaması düzenli olarak yapılmaktadır. İlçe genelindeki zarar gören kent mobilyaları, çocuk oyun grupları ve spor aletlerinin tamiratları ve uygun yerlere yeni çocuk oyun grubu, spor aletleri montajları yapılmaktadır” dedi.
Fen İşleri Müdürlüğünün çalışmaları hakkında da bilgi veren Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kavas şöyle devam etti: “Ahmet Bedevi Mahallesi Spor Tesisi’nin yapımı tamamlandı. Karaoğlanlı Mahallesinde tarihi kahvehanenin restorasyonu yapıldı. Sancaklı İğdecik Mahallesi Çok Amaçlı Salonun yapımı tamamlandı. Yiğitbaş Veli Türbesi çevre düzenlemesi ve yapım işi tamamlandı. Selimşahlar Mahallesi Spor Tesisi yapımı devam ediyor. Sancaklı Bozköy Mahallesi Çok Amaçlı Salon yapım işi devam ediyor. Avni Gemicioğlu Ortaokulu, Halıtlı Ortaokulu ve Yeniköy İlkokulu’nun boyaları yapıldı. Ahmet Tütüncü Orta Okulu’nun iç cephe boya işleri devam ediyor. Şehitler ve Yeniharmandalı Mahallesi muhtarlık binalarının içdış cephe boyası yapıldı. Çerkezmahmudiye Mahallesi cami yanı kadınlar mescidi 220 m2 iç cephe boyası yapıldı. Kazımkarabekir Mahallesi Taziye Evinde 110 m2 iç cephe boya işi yapıldı. Sancaklı Bozköy Mahallesi İlim Kültür ve Yardımlaşma Derneği 120 m2 boya yapıldı. 2.Anafartalar Mah. Fahrettin Altay Parkı yürüme yoluna çelik hasırlı beton dökülmesi ve helikopterli perdah yapıldı. Utku Mah. ve Çarşı Mah. Dr. Sadık Ahmet Cad. yol ve kaldırım düzenlemesi yapıldı. İlçemiz Mimar Sinan Mahallesi Erler caddesinde Ali Rıza Çevik Okulunun yıkımı gerçekleştirildi. Güzelköy Mahallesi muhtelif sokaklarda 7 ton asfalt yol onarımı yapıldı. Ova yollarımızın düzenlemeleri devam etmekte olup, ana arterlere asfalt yol yapımı için zemin hazırlıklarına başlanıldı. İlçemiz muhtelif mahallelerinde asfalt, karo, parke ve bordür tamiratlarının yapımına başlanıldı”
Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kavas, Zabıta Müdürlüğü’nün çalışmaları hakkında ise şu bilgileri verdi: “Covid19 çalışmaları kapsamında pazar yerlerinde İçişleri Bakanlığı’nca yayınlanan genelgeler doğrultusunda denetimler yapılarak sabit her pazar yerinde giriş ve çıkışlarda personel bulunduruldu. Market, bakkal, kıraathane, otel, çay bahçesi, restoran, cafeterya, çay ocağı vb. yerler Covid 19 genelgeleri kapsamında düzenli denetlenerek İSDEM’e girişleri yapıldı. Sokağa çıkma yasaklarının bulunduğu günlerde talepte bulunan vatandaşlara ulaşım vb. hususlarda yardım edildi. Sınav günlerinde yasak olduğundan talepte bulunan öğrenciler sınav yerlerine götürüldü. Sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günlerde hayvan yakalama ekiplerimizce ilçemiz sınırları içerisindeki bir çok noktada mama ile besleme yapıldı. Genel işlemler kapsamında telefon, dilekçe, Beyaz Masa ve CİMER sistemi üzerinden gelen vatandaş şikayetleri değerlendirilerek şikayet unsurları hakkında yasal kapsam içerisinde işlemler yapıldı. Ruhsat talebinde bulunan işletmelere iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı verildi. Sokak hayvanları ile ilgili gelen talepler hayvan yakalama ekiplerimizce değerlendirildi”
Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kavas daha sonra Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün faaliyetleri hakkında Kaymakam Çaykara’ya bilgi verdi.

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