Düğüne geç gelen müzisyene eşek şakası Vaktinde düğüne gelmeyen müzisyeni eşeğe ters bindirdiler

Manisa’nın Gördes ilçesinde düğün alanına geç gelen müzisyen, eşeğe ters bindirilerek sokak soka gezdirildi.

Gördes ilçesine bağlı Beğel Mahallesi'nde Hasan ve Merve İlhan çifti, düğünleri için müzisyen Özgür Yağcı ile anlaştı. Düğüne geciken Özgür Yağcı, düğünü organize eden Hayati Yiğit, Mithat Yiğit ve Gürcan Durmuş tarafından şaka ile cezalandırıldı. Eşek ve sopayla bekleyen mahalleli, düğüne geç kalan müzisyeni eşeğe ters bindirerek, kollarını da sopaya bağladılar. Davulzurna eşliğinde mahallede dolaştırılan Özgür Yağcı’nın o anları ise cep telefonu ile kaydedildi. Eşek üzerinde su ile ıslatılan Yağcı, kurban kesip dağıtması karşılığında affedilerek eşekten indirildi.

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