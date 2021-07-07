Manisa CBÜ'de 'Sosyal Sorumluluk Proje Ödülleri' sahiplerini buldu

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ), öğrencilerin sosyal sorumluluk projeleri ve kapsamı derslerde hayata geçirdikleri projelerinin arasından, öncelikle ilgili akademik birimler ardından MCBÜ Kalite Komisyonu tarafından belirlenen 20192020 akademik yılı "Sosyal Sorumluluk Proje Ödülleri", törenle sahiplerini buldu.

Rektörlük seminer salonunda gerçekleşen törende, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Kazaz ve Prof. Dr. Ramazan Gökbunar, ödül almaya hak kazanan projelerin danışmanlarına belgelerini takdim etti. Sosyal Sorumluluk Proje Ödülleri birincilik ödülü, Mühendislik Fakültesi "Elektrik Elektronik Mühendisliği öğrencilerinin pandemi günlerinde 'Hayat Eve Sığar' ve 'Evde Kal' Görüntülü Mesajları" projesi, ikincilik ödülü Turgutlu Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin "Engel Olma Destek Ol" projesi, üçüncülük ödülü Tıp Fakültesi öğrencilerinin "Sosyal Hizmetler Çocuk Evi Ziyaretleri" projesine verildi. Teşvik ödüllerinde ise Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin "Yaşanabilir Temiz Kampüs", Soma Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin "Eğitim Ayrım Değil Haktır", Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin "Uygun Ayakkabını Seç Sağlık İçin Harekete Geç" başlıklı projeleri yer aldı.

Törende konuşan Rektör Ataç, topluma fayda sağlayacak insan odaklı çalışmalara destek vermeye devam edeceklerini belirterek, "Toplumsal faydanın elde edilmesini hedefleyen bu tür projeler, öğrencilerimizin sosyal sorunlar ile mücadeleyi deneyim yoluyla öğrenmelerini sağlıyor. Emeği geçen kıymetli akademisyenlerimizi ve sevgili öğrencilerimizi tebrik ediyorum" diye konuştu.

"Sosyal Sorumluluk Proje Ödülleri" töreni, ödül sahiplerine belgelerin takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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