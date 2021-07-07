Yaralı kerkeneze jandarma sahip çıktı

Aşı yaptırmayan öğrencilere üniversitelerden bir yasak bir tavsiye

Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Manisa'nın Saruhanlı ilçesi kırsal Kayışlar Mahallesi'nde jandarma ekipleri tarafından bulunan yaralı kerkenez kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince tedavisi yapılmak üzere koruma altına alındı.

Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Dilek Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, rutin kolluk devriyesi sırasında Kayışlar Mahallesi mera mevkiinde üzüm bağlarının altında yaralı bir kerkenez kuşu buldu. Yaralı kuş, devriye ekibi tarafından muhafaza altına alınarak Dilek Jandarma Karakol Komutanlığına götürüldü. Kerkenez, veteriner tarafından gerekli kontrollerin yapılmasının ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personeline teslim edildi. Yaralı kuşun tedavi ve rehabilitasyon işlemleri sonrası tekrar doğaya bırakılacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.