Manisa CBÜ'den Başkan Akın'a anlamlı plaket

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevzat Onat ve yardımcılarıyla bir araya geldi. Başkan Akın'a fakülteye yapmış olduğu katkı ve hizmetler dolayısıyla teşekkür plaketi verildi.

Başkan Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Evren Erbaş Ser ile birlikte Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesine ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Akın, Turgutlu Belediyesi ekiplerinin teknoloji fakültesinde gerçekleştirdiği bahçe düzenleme ve istinat duvarı yapım çalışmalarının tamamlanmış halini inceledi. Ziyaretin sonunda ise Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevzat Onat ve yardımcıları Başkan Çetin Akın'a fakülteye göstermiş olduğu hizmet, katkı ve çalışmalar vesilesiyle teşekkür plaketi takdim etti.

Başkan Çetin Akın, "Turgutlu Belediyesi olarak fakültemizin ve öğrencilerimizin her zaman yanındayız. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla hem fakültemizin görünümü güzelleştirdik hem de öğrencilerimizin fakültede geçirdikleri süreyi daha konforlu hale getirdik. Bu vesileyle aldığım plaket, beni çok mutlu etti" dedi.

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