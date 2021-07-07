Vali Karadeniz'den kurumlara ziyaret

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Çocuk ve Genç Psikiyatri Polikliniğini ziyaret etti.

Vali Yaşar Karadeniz, ilk olarak göreve yeni başlayan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. M. Emre Erkuş’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkuş ve personeli tarafından karşılanan Vali Karadeniz, il genelinde sağlık alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Karadeniz, 16 Haziran itibari ile Manisa İl Sağlık Müdürlüğü görevini devralan Doç. Dr. M. Emre Erkuş’a hayırlı olsun dileklerini ileterek, yeni görevinde başarılar diledi.

Vali Karadeniz, İl Sağlık Müdürlüğü ziyareti sonrasında İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. M. Emre Erkuş ile birlikte Manisa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile 5 Çocuk ve Genç Psikiyatri Polikliniği, 4 Çocuk Psikolog Polikliniği ve 2 Çocuk Gelişimcisi Polikliniği ile hizmete giren Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Çocuk ve Genç Psikiyatri Polikliniğinde incelemelerde bulundu. Vali Karadeniz ziyaretlerde, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Barış Kaya ve Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Cengiz Cengisiz’den bilgi aldı.

Vali Karadeniz daha sonra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım’ı ziyaret etti. Ziyarette anı defterini imzalayan Vali Yaşar Karadeniz, İl Jandarma Komutanlığı faaliyetleri hakkında İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım’dan bilgi aldı.

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